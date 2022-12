Nieuw boek over parel van domein: ‘Vloethemveld’ bundelt historie van natuur en militair erfgoed

‘Vloethemveld verborgen parel’ heet het pas verschenen boek over het uitgestrekt natuurgebied op de grens van Zedelgem en Jabbeke. Liefst 17 auteurs beschreven zowel het militair verleden als de Europees erkende topnatuur. Samen met het onthaalgebouw Kamphuis geeft het boek een kleurrijke kijk op het Vloethemveld van toen en nu.

Bos, heide en vijvers spreiden zich uit op 365 hectare in Zedelgem en Jabbeke, met daarin, soms verscholen, de al grotendeels gerestaureerde sporen van het militair verleden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke zijn vier van de in Vloethemveld actieve partners die voor Vloethemveld verborgen parel ijverden. Met uitgeverij Stichting Kunstboek in de arm slaagden ze erin om in één boek de publieke en onbekende geheimen van het bos- en natuurgebied prijs te geven. Het is de eerste uitgave dat een omvattend overzicht biedt van het domein en het rijk cultuurhistorisch verleden, met veel nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal en foto’s.

Uniek in Vlaanderen

Gedetailleerd kaartmateriaal, sprekende natuurfoto’s en verhalende teksten komen voor het eerst samen in een rijk geïllustreerd boek. Het beschrijft de geschiedenis waarin onder meer de graaf van Vlaanderen, het Sint-Janshospitaal van Brugge, de schaapsboerderijen uit de omgeving en de beide wereldoorlogen een belangrijke rol spelen. Na de Eerste Wereldoorlog herbergde Vloethemveld een belangrijk munitiedepot, en van 1944 tot 1946 was er een Brits krijgsgevangenenkamp. Die combinatie van Europese topnatuur, militair erfgoed en kunstwerken van krijgsgevangenen is uniek voor Vlaanderen, België en zelfs Europa. Een historisch gezegend domein. Meer dan twee jaar lang kreeg het boek Vloethemveld verborgen parel vorm dankzij auteurs die door hun beroep of vakkennis het natuurgebied door en door kennen en koesteren. De hoofdstukken over de welbekende militaire aanwezigheid nam Ludo Meulebrouck, oud-commandant van de school voor onderofficieren in Zedelgem, voor zijn rekening. Als voorzitter van het Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld reconstrueerde hij met zwart-witfoto’s en plattegronden het oud-munitiedepot, het dagelijks leven in het krijgsgevangenenkamp en nadien het oefengebied van de militaire school. VLM-projectleider en mede-auteur Hannah Van Nieuwenhuyse bevestigt: “Door het maaibeheer van het leger is de heide uniek in ons land. Het is ook dankzij de militairen dat een deel van het gebied niet verkaveld is.” Archeoloog Griet Lambrecht staaft die recente geschiedenis in het boek met merkwaardige metalen vondsten. Wie wanneer eigenaar was van de gronden, en welke economische rol het natuurgebied in de regio speelde, is van de heemkundige hand van Géry Cappon. Onderzoeker Luc Zwartjes verklaart hoe het landschap van Vloethemveld geografisch gevormd is. Bioloog Arnout Zwaenepoel beschrijft de best zeldzame fauna en flora in en rond het water die hij in enkele decennia onderzoek zag gedijen en heropleven.

Tastbaar

Wie al wel of nog niet ten volle Vloethemveld indook, wordt met het bevlogen geschreven boek op zijn wenken bediend. Al even toegankelijk wordt het natuurgebied verder opengesteld voor het ruime publiek. Nu wordt het verleden ook in boekvorm tastbaar.

‘Vloethemveld verborgen parel’, 256 pagina’s, Stichting Kunstboek. Te koop in de gemeentehuizen van Zedelgem en Jabbeke.