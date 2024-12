Nieuw boek over oorlog in Westhoek

De uit Lombardsijde afkomstige Bruggeling Sven Vannecke (46) stelde zijn gloednieuwe roman ‘Leischote’ voor aan het grote publiek. De ziekenhuispastor van AZ Sint-Jan is niet aan zijn proefstuk toe, want enkele jaren geleden lag zijn gebedenboek ‘U zeg ik dank’ in de rekken van verschillende boekhandels.

“De Groote Oorlog heeft me altijd gefascineerd omdat mijn geboortedorp Lombardsijde, net als het fictieve dorpje Leischote, aan het IJzerfront lag en volledig vernield werd”, vertelt Sven Vannecke. “Ik had het voorrecht om heel wat verhalen van mijn overgrootmoeder en grootmoeder te mogen beluisteren. Zij waren van Nieuwpoort afkomstig en hebben zelf een hele tijd in een barak gewoond. Zij waren een belangrijke bron van zowel inspiratie als informatie voor mijn boek, waaraan ik ruim een half jaar werkte.”

Op realiteit gebaseerd

“Het dorpje waarover ik vertel en de personages bestaan niet”, gaat de auteur van ‘Leischote’ verder. “Ik plantte dit fictieve dorpje aan de bochten van de IJzer neer, nabij een bestaande brug. Enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog is de heropbouw volop bezig. Aan de trauma’s wordt minder tijd en energie besteed. De historische context is realistisch, in die mate dat zelfs de weersomstandigheden niet verzonnen zijn. Sommige anekdotes lijken misschien wat vergezocht, maar eigenlijk zijn ze allemaal gebaseerd op realiteit.”

De auteur neemt de lezer mee in een verhaal dat het jaar 1925 doorloopt. Wie het boek leest, wordt eigenlijk Leischotenaar met de Leischotenaren. De eerste roman van Sven Vannecke leest bijzonder vlot en aangenaam. Hij hanteert een rijke en beeldende woordenschat. Door zijn manier van schrijven, word je als het ware aangespoord om verder te lezen en te vernemen wat er gebeurt met de verschillende goed getypeerde personages.

Aanzet tot nadenken

“Ik heb een grote liefde voor de Nederlandse taal, maar ik hou ook van filosofie. Ik zoek naar zin in het bestaan en naar aanzetten om anderen zin te doen ontdekken. Ook deze roman is een aanzet tot nadenken. Ik keer in Leischote bewust terug naar 1925 omdat het een socio-politiek kantelpunt is dat opvallend veel gelijkenissen vertoont met de huidige politieke en maatschappelijke context”, besluit Sven Vannecke. (PDC)

‘Leischote’ is uitgegeven bij Storyland en verkrijgbaar in de betere boekhandel voor 22 euro. Het boek kan ook via mail besteld worden bij de auteur: sven.vannecke@gmail.com