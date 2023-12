Nieuw boek over Machelen is ook eerbetoon aan wijlen Luc Levrau

André Goeminne (84) stelt vrijdag 8 december het boek ‘600 jaar Machelen Gulde, 1200 jaar Machelen-aan-de-Leie’ voor. Hij schreef het samen met Luc Levrau (76) die in november vorig jaar plots overleed. “Toen stond eigenlijk nog geen letter op papier maar we hebben besloten om het boek af te werken als eerbetoon aan Luc”, zegt André.

Luc Levrau overleed op maandag 28 november 2022 na een val in zijn woning. Hij was een drijvende kracht achter meerdere culturele verenigingen en de rechterhand van Roger Raveel. Een maand voor zijn overlijden bracht hij nog een boek uit over kunstschilder Roger De Backer, ook samen met André Goeminne. Hij was op dat moment al bezig met zijn volgende boek over 600 jaar Machelen Gulde.

“We zouden dat ook samen schrijven maar Luc was er al langer mee bezig”, zegt André. “Eigenlijk had hij dit boek al eens geschreven in zijn jonge jaren. Toen hielp hij een studente die haar thesis schreef over de Sint-Corneliusbedevaart waar de Gulde haar oorsprong heeft. Hij heeft voor haar heel wat informatie en archiefmateriaal kunnen verzamelen, mede door zijn goede contact met de toenmalige pastoor. Het was zijn idee om de thesis van die studente ook als een boek uit te geven in Machelen. Daarin stond dan in minder academische taal de geschiedenis van de Gulde.”

Relikwieën

“Die begon in 1423 toen enkele relikwieën van de heilige Cornelius overgebracht werden naar de kerk van Machelen. In dat jaar werd het broederschap Machelen Gulde opgericht om te waken over die relikwieën en over de bedevaarders die ervoor naar Machelen kwamen. Doorheen de eeuwen werd deze bedevaart alsmaar aardser tot die de tiendaagse kermis van vandaag werd.”

“In het boek 600 jaar Machelen Gulde, 1200 jaar Machelen-aan-de-Leie hebben we dit verhaal gecombineerd met de geschiedenis van Machelen in het algemeen. De plaatsnaam werd al vermeld in een document uit 823.”

Boekvoorstelling

“Toen Luc overleed was er al veel opzoekingswerk gedaan maar het echte schrijfwerk moest eigenlijk nog beginnen. Het is zeer de vraag geweest of ik wel verder moest doen. Ik had Luc immers gezegd dat het niet nodig was om mij telkens een kopie te bezorgen van het werk dat hij al verricht had. We mogen van geluk spreken dat hij alle archieffoto’s voor in het boek al doorgestuurd had naar een externe firma om die bij te werken of ze waren wellicht verloren geweest, ik had ze niet staan.”

“In overleg met zijn vrouw en kinderen en met de schepen van Cultuur heb ik snel beslist om het boek alleen af te werken. Dat moest eigenlijk, als dank en als eerbetoon aan Luc.”