Nieuw boek over horeca in Zwevegem is klaar

Het nieuwe boek over de Zwevegemse Horeca werd onlangs voorgesteld in, hoe kon het ook anders, een café. Het boek is een herwerkte versie van de eerste uitgave uit 2009.

Jaak Bataille, Luc Vanassche, Jan Deloof en André Velghe vonden het nodig om hun boek over de Zwevegemse horeca opnieuw onder handen te nemen en aan te passen. “Het boek over de molens in Zwevegem, die we met de heemkundige kring Amantine in 1994 uitbrachten, zou zonder veel wijzigingen meteen opnieuw kunnen gepubliceerd worden”, zegt Luc Vanassche, voorzitter van Amantine. “Met dit over de cafés, en de horeca in zijn geheel, lag het toch anders. Het is een groot verschil. Het is ongelooflijk hoeveel er in de horeca bij ons veranderd is in een tiental jaren tijd.”

Veel nieuwe foto’s

Vandaar dat men besloot een nieuwe versie uit te brengen. Dit nieuw boek telt zo’n 275 pagina’s, rijk voorzien van fotomateriaal. Het boek is een inventaris van de brouwerijen, cafés en eetgelegenheden binnen de grenzen van Zwevegem. “Het werd niet alleen een bijwerking van de informatie tot op vandaag, met tal van nieuwe foto’s, maar bovendien een uitgave op beter papier en in kleur en dit voor de prijs van 20 euro”, geeft Luc Vanassche nog mee. (GJZ)

Het boek kan je krijgen bij Luc Vanassche, Paul Ferrardstraat 41 in Zwevegem. Telefonisch op 056 75 71 18. Ook andere uitgaven van Amantine zijn er nog, voor zover de voorraad strekt, te koop.