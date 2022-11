Nieuw boek ‘Brugge ongezien’ vertelt verborgen verhalen achter 50 stille gevels

Het drietalig fotoboek ‘Brugge ongezien’ ontsluit deuren die voor het gewone publiek gesloten blijven. Brugge-kenners Nico Blontrock, Rudy De Nolf en Chris Weymeis tonen 50 merkwaardige plekken waar iedereen aan voorbij loopt en onthullen verhalen achter stille gevels.

Alweer een Brugge-boek, dacht Katrien De Vreese van uitgeverij De Boekenmaker, toen de drie auteurs bij haar aanklopten. Maar Nico Blontrock, Rudy De Nolf en Chris Weymeis konden haar snel overtuigen van het unieke thema van hun project. ‘Brugge ongezien’ doet zijn titel alle eer aan en slaat een andere weg in dan de klassieke plaatjesboeken.

Ontoegankelijk

“Het is een boek voor wie dacht dat hij alles over Brugge gezien en gelezen had. Behalve het grote patrimonium heeft de stad vele verborgen en ontoegankelijke plaatsen”, vertelt Nico Blontrock.

“Onze publicatie neemt de lezers mee naar een vijftigtal locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van Brugge”, vervolgt Chris Weymeis. “Het gaat om private huizen, maar ook openbare gebouwen, kerken en kloosters, die verborgen kamertjes bezitten waar nooit iemand komt.”

Kamer voor burgemeester

“Sommige beelden worden binnenkort geschiedenis, omdat een locatie een nieuwe bestemming of renovatie krijgt. Zo achterhaalden wij dat er achter de loge van de burgemeester in de schouwburg een in onbruik geraakte kamer was waar de burgemeester discreet bezoekers kon ontvangen. Dat kamertje wordt in ere hersteld…”

Fotograaf Rudy De Nolf moest soms halsbrekende toeren uithalen, steile trappen beklimmen, zoldergewelven betreden om unieke beelden te schieten. “Ik heb bijna mijn broek gescheurd in ‘t nunnegat”, glimlacht de fotograaf, toen hij met de conciërge van de Jozefienen naast het vals plafond van de schilderskapel in de Noordzandstraat liep.

Onderaardse gang

Op de cover van het boek prijkt een apart zicht op Brugge, genomen vanuit de tuin van de burgemeester. Voorts belicht het boek een mysterieuze onderaardse gang in de catacomben van het stadhuis. En in ‘t Brugse Vrije op de Burg is de dodencel van de beruchte struikrover Baekelandt te bewonderen.

De filmzaal van oude cinema Memling in de Hoogstraat in Brugge. © Rudy De Nolf

Weet u waar het hoogste toilet van Brugge zich bevindt? De stadsbeiaardier heeft zijn eigen wc op 80 meter hoogte, met uniek zicht op de markt tijdens het volbrengen van kleine en grote boodschappen.

Favoriete plekjes

Elke auteur heeft zijn favoriet plekje. Nico Blontrock: “De bijna intacte filmzaal van cinema Memling in het huidig jeugdhotel Charlie Rockets in de Hoogstraat. Wist je trouwens dat die bioscoop oorspronkelijk Crosly Palace heette?”

Chris Weymeis: “De Sint-Ivokapel op de Burg, de derde, ietwat vergeten kapel in de Bloedbasiliek.”

Rudy De Nolf: “Een oude hovenierswoning in het Gezellekwartier, waar de tijd bleef stilstaan. Je waant je op het 19de eeuwse platteland! En dat binnen het historisch ei van Brugge!’

‘Brugge ongezien, invisbile, unseen’ is uit bij De Boekenmaker en kost 29,95 euro.