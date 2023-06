Nico Mattan stelt eerste boek ‘Mattan over de schreve’ voor

Nico Mattan fietste tijdens zijn profjaren als wielrenner vaak over de schreve, de grens met Noord-Frankrijk. Zijn vroegere trainingsparcours heeft de voormalige winnaar van Gent-Wevelgem nu uitgebracht in boekvorm en vooral ook gelinkt aan 26 bruine kroegen aan beide kanten van die schreve. De titel van het boek is verder ook een knipoog naar de persoonlijkheid van Nico. “Zot in de kop wordt wel eens gezegd.”

Nico Mattan is verkoper bij de brouwerij De Brabandere en post over zijn vele bezoekjes aan cafés foto’s op Instagram. Dat zag ook Thierry Masschelein, voormalig profwielrenner en trainingsmaat van Nico. “Meteen lanceerde ik het idee om de vele typische cafés in het Heuvelland in boekvorm aan te bieden.” Beiden vonden in Ria Maes de ideale tekstschrijfster. “Ik ben al jaren een fan van Nico Mattan. Ik herinner me een moment in de Driedaagse van De Panne waar ik samen op de foto kon met mijn idool. Dat eerste contact leidde jaren later tot een eerste boek, VDB en Mattan, 10 jaar turbulente vriendschap. En nu is er dus Mattan over de schreve.”

Ria verzorgde in dit boek de redactionele teksten, Thierry zorgde voor de lay-out en Mattan zelf plaatste bij elk café een quote. “Dit is zeker geen boek voor de gedreven wielertoerist. Ik mik op een ander publiek. Mensen die graag fietsen maar evenzeer graag genieten van de couleur locale van de streek. Kilometers zijn hierbij niet belangrijk.” De route werd uitgetekend in achtvorm en bedraagt in totaal 70 kilometer. Ook afstanden van 30 km en 40 km zijn mogelijk. De route start officieel aan café De Basseville in Wulvergem, daar waar Frank VDB onder vrienden een kaartje ging leggen. Aan de Nachtegaal op de Rodeberg wordt over de schreve gefietst. Het was de uitbater van de Nachtegaal, Koen Hardeman die het boek de titel gaf.

Het boek is te koop aan 17 euro, meteen een symbolische prijs verwijzend naar het geluksgetal van Nico Mattan, geboren op 17 juni 1971. “Ik won Gent-Wevelgem op 6 april 2005, 6 en 4 en 2 en 5 dat is 17.” In het boek zit een uitneembaar kaartje met daarop de route. “Zelf ben ik geen grote voorstander van de huidige digitale aanpak om een route te bewegwijzeren. Noem mij maar old school.” Bijzonder aan het boek zijn ook de twee adresjes voor een bevoorrading. Bij Dranken David (Nieuwkerke) en de Finesse (Loker) kunnen ook lokale producten aangekocht worden. Het boek werd ook financieel gesteund door een groep ondernemers die fietsen onder de naam van de Verlichters en waarvan Nico Mattan de coach is.

Mattan heeft ondertussen ideeën om aan dit eerste boek een vervolg te breien. Hij denkt zo luidop aan Mattan in de hel, met de cafés langs het parcours van Paris-Roubaix of nog Mattan door de muur met cafés uit de Ronde van Vlaanderen.