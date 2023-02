Neske Beks pakt uit met ‘De kleine Morrison’: “Herlezen is helend ritueel”

Neske Beks, de seizoensdenker van het Brugse Concertgebouw, heeft met De kleine Morrison een essay geschreven over de Amerikaanse schrijfster Toni Morrison. “Zij is mijn literaire idool. Dat ik een boek over haar mocht schrijven is een grote eer”, vertelt Neske. Op zondag 19 februari om 11 uur stelt ze haar boek voor in het Concertgebouw.

De Brugse Dalila Hermans gaat met Neske Beks in gesprek over de essentie van een zwart, vrouwelijk schrijverschap. “Het schrijfproces voelde, net als wanneer ik de romans van Toni Morrison lees, alsof ik me in haar leven en denken mocht bewegen. Morrisons taal is een bron van zelfliefde voor zwarte mensen, mensen van kleur en vrouwen. Ik ben 50 en ik herlees sommige boeken voor de derde of vierde keer. Ze brachten me dichter bij een groter zijn en denken, binnen mijn gewone zelf, ze gaven me de permissie tot magisch denken en leren me elke dag weer dat (her)lezen een healing ritueel kan zijn. Dit inspireerde mij om een healingtraject op te zetten: BOEKCIRKELS, waarin we lezen als helend ritueel introduceren.” (SVK)