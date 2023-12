Nathan Lauwers (11) schrijft en illustreert eerste boek:“Heb er twee jaar aan gewerkt”

De elfjarige Nathan Lauwers uit Moen heeft zijn eerste boek klaar. ‘Monstereiland’ is een avonturenboek geworden voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Naast de tekst zorgde Nathan ook voor de kleurige illustraties. Een eerste succes is er al, want het boek zal opgenomen worden in de collectie van de bibliotheek.

De elfjarige Nathan woont samen met zijn vader Nis Lauwers en moeder Vanessa Vanloo in Moen en zit in het zesde leerjaar van de Groene Kouter in Zwevegem.

Boeken schrijven is niet nieuw voor Nathan. “Vroeger maakte ik ook al boeken, maar dan enkel met tekeningen omdat ik nog niet of onvoldoende kon schrijven. Per pagina maakte ik een tekening met tekstballonnetjes die dan door mijn moeder werden ingevuld. De bladzijden werden vervolgens aan elkaar geniet en het boekje was klaar.”

Nathan houdt ook van tekenen. “Ik ben ook naar de Zwevegemse Kunstacademie geweest om er beter in te worden, maar tekenen kwam er naar mijn gevoel een beetje te weinig aan bod. Naast tekenen moesten we er ook schilderen en zo, wat natuurlijk wel normaal is.”

In de verhaaltjes van Nathan waren dino’s nooit veraf. “Dat is dan weer een andere passie van mij, samen met FC De Kampioenen. Die interesses waren wel goede inspiratiebronnen, maar ik kon nooit een einde verzinnen aan de verhaaltjes. Een verhaallijn volgen zat er ook al niet in.”

cursus Dactylo

Nu heeft hij zijn eerste echte boek klaar. “In het vierde leerjaar volgde ik een cursus dactylo. In de vakantie kon ik vervolgens een schrijfcursus volgen bij jeugdboekenauteur Bieke Vanlaeken, die trouwens onlangs haar nieuwste boek voorstelde. In die cursus legde Bieke uit hoe je inspiratie kan vinden en hoe je aan een boek moet beginnen. Ze vertelde verder hoe je mensen kan boeien en ervoor kan zorgen dat ze al na de eerste zinnen zin hebben om te willen verder lezen.”

“Schrijven als job zal ik nooit doen, ik wil toch liever iets doen wat goed verdient”

Daardoor besliste Nathan om nu eens een echt boek te schrijven. “Met de tips van Bieke ging ik aan de slag en door het boek te typen, oogde het resultaat ook veel professioneler”, vertelt Nathan enthousiast. Het schrijven en illustreren van het 43 bladzijden tellende boekje nam wel wat tijd in beslag. “Ik heb er zowat twee jaar aan gewerkt. Ik wilde het klaar hebben tegen het eind van vorig schooljaar, maar door te veel schoolwerk kon ik het pas afwerken tijdens de vakantie.”

Monstereiland

Het boek kreeg de naam Monstereiland en gaat over Miguel, een jongen die gelooft dat monsters echt bestaan. Een groep vrienden gaat daarin mee en ze trekken op ontdekkingstocht, om uiteindelijk op het Monstereiland te belanden. Hoe die avontuurlijke trip verloopt en vooral hoe hij afloopt, staat te lezen in het boek.

Volgens Nathan is het verhaal geschikt voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. “Het is geschreven in eenvoudige zinnen zonder moeilijke woorden. Wie een beetje kan lezen, zal er zeker geen probleem mee hebben”, maakt Nathan als een volleerd schrijver reclame. “Het is een boek dat ik zelf meteen zou lezen, al moet ik toegeven dat ik geen grote lezer ben. Ik lees eerder omdat het moet, maar avonturenverhalen zoals Monstereiland zijn wel mijn ding.”

tweede boek

Het boek is nu klaar en gedrukt. “De eerste reacties waren lovend en er zijn in korte tijd toch al een veertigtal exemplaren verkocht. Ook de Zwevegemse bibliotheek heeft er een paar gekocht, zodat het binnenkort daar in de rekken zal staan. Meer nog, er komt ook een infostandje over mijn boek. Leuk, toch?”

Voor de fans heeft Nathan goed nieuws, want een tweede boek zal wellicht niet lang op zich laten wachten. “Ik heb al verschillende ideeën voor een tweede boek. Aan fantasie geen gebrek, maar schrijven voor mijn beroep zal ik nooit doen. Misschien wordt het wel een hobby. Voor mijn beroep zou ik toch liever iets doen wat goed verdient”, besluit de jonge schrijver lachend.

Een exemplaar van ‘Monstereiland’ van Nathan Lauwers kost 10 euro en kan besteld worden via nathan.lauwers@telenet.be.