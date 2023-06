Natali opent onafhankelijke boekhandel Tiny Stories in hartje Kortrijk: “Ik zet vooral kinderboeken en young adult in de kijker”

Natali Deckmyn (44) richtte in maart Tiny Stories op in de Budastraat in Kortrijk. Na een zevental jaar te werken als orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs MPI Pottelberg maakte Natali de sprong naar haar eigen onafhankelijke boekenwinkel.

“Hier kan ik mijn twee liefdes combineren, namelijk boeken en het werken met kinderen en jongeren. De naam komt van een quote die me altijd is bijgebleven: the universe is not made of atoms, it’s made of tiny stories.”

Representatief

Met Tiny Stories wil Natali een warme, creatieve en inclusieve plek creëren waar alle lezers zich welkom voelen, zichzelf weerspiegeld zien in de boeken en zin krijgen om te lezen om hun wereld en empathie te verbreden.

“Ik kies heel bewust boeken die eruit springen qua illustraties, thematiek, originaliteit en diversiteit. Iedereen moet zich kunnen herkennen in de verhalen en de personages moeten representatief zijn. Mijn link met het onderwijs speelt daar een rol in. Representatie is belangrijk want als je je herkent, voel je je gezien in de maatschappij. De kinderboeken zijn op dat vlak al veel geëvolueerd.”

“Ik wil niet alleen een winkel zijn die verkoopt, maar ook een community opbouwen. Dat is mijn droom” – Natali Deckmyn

Het is de eerste keer dat Natali een winkel openhoudt. “Het praktische gedeelte was een beetje stressy, maar ik amuseer me enorm. Vooral het contact met de uitgeverijen, schrijvers en de klanten is heel leuk. Ze zijn altijd enthousiast over mijn aanbod en vanuit mijn achtergrond kan ik adviseren over specifieke thema’s zoals rouw, emoties of diversiteit. Op school heb ik die thema’s vaak aangeraakt.”

De voorkeur van Natali gaat naar de mooi geïllustreerde boeken met een meer poëtische inslag. “Ik merk dat mijn aanbod anders is dan andere boekenhandels, ik ga niet altijd voor de meest bekende en evidente kinder- en jeugdboeken, wat van Tiny Stories een mooie aanvulling maakt in Kortrijk. Veel boeken hebben ook sterke vrouwen in de hoofdrol. In mijn aanbod zit wel een feministisch kantje.”

Vertelmomentjes en leesclub

Daarnaast vind je in de boekenwinkel ook een beperkt aanbod aan volwassenenboeken en een leeshoekje. Natali organiseert vertelmomentjes elke zondag om 10.30 uur.

“Het is belangrijk om een ruimte te creëren waar kinderen ook hun plaats krijgen. Daarnaast komt er eind juni ook een leesclub en start ik in oktober met een schrijfclub om samen verhalen te schrijven. Een plaats waar kinderen en jongeren hun tiny story maken. Ik wil niet alleen een winkel zijn die verkoopt, maar ook een community opbouwen. Dat is mijn droom.”