Nanny Luijsterburg uit Nederland wint Poëziewedstrijd stad Oostende 2023-2024

De nieuwe laureaten van de Poëziewedstrijd van de stad Oostende zijn bekend. Op 20 januari 2024 vond de proclamatie plaats in cultuurcentrum De Grote Post. De jury koos uit alle inzendingen de Nederlandse Nanny Luijsterburg als winnaar. Met haar gedicht ‘Ei op een richel’ wint ze een geldprijs van 3.000 euro.

Maar liefst 824 mensen namen deel aan deze dertiende editie van de Poëziewedstrijd van stad Oostende. Er werden in totaal 1.329 gedichten ingestuurd. Eén gedicht kwam helemaal uit Zwitserland, één uit Groot-Brittannië, één uit Spanje, maar liefst drie uit Portugal, ook drie uit Duitsland en één uit Frankrijk. Er waren 130 inzendingen uit Nederland en 684 inzendingen uit België.

“Niettegenstaande de zeer mooie cijfers die we konden optekenen, was er gelukkig geen sprake van kwantiteit boven kwaliteit”, aldus schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert. “De jury was het erover eens dat er opvallend veel sterke gedichten werden ingestuurd, meer dan in vorige edities. De vele initiatieven om Oostende als literatuurstad op de kaart te zetten, zoals bijvoorbeeld Liefde tussen de Lijnen en FAAR, werpen duidelijk hun vruchten af. Graag willen we iedereen bedanken voor de vele mooie gedichten die we mochten ontvangen.”

Van titanenwerk naar top tien

Voorzitter Ivo van Strijtem stond met zijn juryteam bestaande uit Tülin Erkan, Hester Knibbe, Koen Stassijns, Lies Van Gasse, Geert van Istendael en Koen Vergeer voor het titanenwerk om de 1.329 gedichten te lezen en te beoordelen. Een oordeel over een gedicht vormen, is een heel persoonlijke bezigheid. Wekenlang waren de juryleden hiermee in de weer om uiteindelijk met een persoonlijk lijstje van een tiental namen onder de arm op de jurybijeenkomst binnen te wandelen. Pakweg zestig gedichten haalden de eindstreep en werden verder onder de loep genomen en bediscussieerd. Uiteindelijk bleven de gedichten over die de jury op de een of andere manier echt raken. Na lang beraad koos de jury drie gedichten en kende ze zeven eervolle vermeldingen toe. Op 20 januari 2024 maakte juryvoorzitter Ivo van Strijtem de laureaten bekend.

Nanny Luijsterburg (°1965), ontving de eerste prijs van 3.000 euro voor haar gedicht ‘Ei op een richel’. De tweede prijs van 1.500 euro ging naar Kevin Amse voor zijn gedicht ‘Angst is het monster’. Het podium wordt vervolledigd door Martine Lejeune die met haar gedicht ‘Ode aan een jongen op een knallende motorfiets’ de derde prijs wegkaapte, goed voor een geldprijs van 750 euro.

David Cornille, Hava Güveli, Erik-Jan Hummel, S.P. Klinkhamer, Jaap Lemereis, Jelle Pieters en Kenneth Swaenen kregen van de jury een eervolle vermelding.

Brochure

Ook ter gelegenheid van de dertiende editie van de Poëziewedstrijd wordt een stijlvolle brochure uitgegeven met de tien winnende gedichten. De foto’s zijn van de hand van Stadsfotograaf Jürgen Vanhoof. De bundel kost 6,5 euro en is vanaf 22 januari te koop aan het UiTloket in het Stadhuis Oostende of via www.oostende.be/cultuurboeken.