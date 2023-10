Na succesthriller brengt toppleiter nu ook kinderboek uit: “Schrijven is mijn uitlaatklep”

Nadat hij in 2020 met de thriller ‘Cupido’ al een bestseller afleverde, heeft de bekende Veurnse strafpleiter Kristiaan Vandenbussche (48) een nieuwe pennenvrucht klaar. ‘Wombat & Vlerkje’ is een kinderboek en dat is geen toeval voor de advocaat die in zijn dossiers vaak schrijnende toestanden ziet. “Ik wil kinderen en hun ouders een mooi moment samen geven.”

Drie keer moest uitgeverij Manteau een nieuwe druk laten aanrukken van zijn bestseller Cupido in 2020. Het debuut van strafpleiter Kristiaan Vandenbussche (48) was op zijn zachtst gezegd een schot in de roos. Dat hij na dat succesnummer naar buiten komt met een kinderboek als opvolger, mag een verrassing heten.

“Mijn zoon Juul gaf de aanzet. In april 2020, in volle lockdown door de coronapandemie, zaten we aan de keukentafel wat te tekenen. Ik zette een wombat (een zeldzaam Australisch buideldier, red.) op papier. ‘Leuk figuurtje’, zei Juul maar om er een verhaal mee te maken, had ik nog een tweede figuurtje nodig. Door corona was de link met de vleermuis snel gelegd. Zo zagen uiteindelijk Wombat en Vlerkje het levenslicht”, vertelt Vandenbussche.

Heilige momenten

Van toen af ging het snel. In amper iets meer dan een maand verzon Vandenbussche het scenario – de hoofdrolspelers gaan in Afrika op zoek naar een maki – , maakte hij alle tekeningen en goot hij de tekst in rijm. “Daar heb ik nog het meeste aan zitten schaven. Tijdens het wachten in de rechtszaal of met mijn laptop in de auto: ik heb moeten zwoegen om dat rijmschema helemaal juist te krijgen. Want ik wil dat ouders die het boek voorlezen er ook plezier aan beleven. Dat is het hele opzet: het idee dat een kind daarvoor gaat zitten, het voorgelezen krijgt en een mooi moment heeft met papa en/of mama, daar doe ik het voor. Mijn moeder las mij ook altijd verhaaltjes voor. Dat waren dan de versjes van Annie M. G. Schmidt. Heilige momenten waren dat voor mij en ik heb dan ook altijd voor mijn kinderen voorgelezen. Nu ze al wat ouder zijn, is die tijd voorbij – Netflix heeft me vervangen – maar ik wil die kostbare momenten wel blijven koesteren”, zegt Vandenbussche.

Boze olifant

Zijn inspiratie haalde Vandenbussche uit de vele reizen die hij met zijn gezin al maakte. Geen all-in-vakanties aan het zwembad, maar avontuurlijke trips staan dan op het menu. “Ik heb toch altijd een beetje de drang om dieren in hun natuurlijke habitat te gaan spotten. Ik kan uren zitten wachten om dat éne perfecte shot te kunnen nemen, tot wanhoop van mijn kinderen soms (lacht). Zo zijn we in Brazilië vijf dagen de jungle in getrokken om een poema te kunnen spotten en gingen we in Slovenië op zoek naar beren. Dat is niet altijd zonder gevaar. Zo reed ik met de mountainbike in Amerika per ongeluk over een slang van twee meter lang en kregen we het in Tanzania aan de stok met de leider van een kudde olifanten. Maar goed, da’s de aard van het beestje zeker?”, lacht Vandenbussche.

Uitlaatklep

Die fijne gezinsmomenten contrasteren vaak met de rauwe werkelijkheid waar hij als advocaat in zijn dossiers mee geconfronteerd wordt. Zo treedt Vandenbussche onder andere op voor de moeder van Maud en Ona, die in november vorig jaar vermoord werden door hun eigen vader in Waardamme bij Oostkamp.

“Ik doe mijn job met heel veel passie en ik haal er ook veel voldoening uit maar het bestaan als strafpleiter is vaak slopend en stresserend. Zo zat ik deze week onaangekondigd plots tot middernacht in een Brussels politiekantoor voor een verhoor. Dan moet je het allemaal wel geregeld krijgen met je gezin. In het schrijven vind ik dan een uitlaatklep. Nog meer dan een thriller als Cupido schrijven, was werken aan Wombat & Vlerkje pure ontspanning. Ik heb zelf de controle over het teken- en schrijfproces en dat helpt me om die stress los te laten”, klinkt het.

Toch heeft Vandenbussche nog getwijfeld om zijn nieuwste op de wereld los te laten.

Geen pseudoniem

“Ik zit nu eenmaal in een branche waar zware thema’s aan bod komen: geweld, moord, verkrachtingen, soms met kinderen als slachtoffer. Zouden rechters en jury’s mij nog serieus nemen, vroeg ik mij af. Gaan mijn confraters mij niet uitlachen? Even heb ik getwijfeld om dit boek onder een pseudoniem uit te brengen, maar uiteindelijk heb ik beslist om dat niet te doen. Omdat ik er eigenlijk best wel trots op ben en omdat ik ervan overtuigd ben dat er nog veel advocaten zijn die met een creatief ei zitten, maar dat niet kwijt kunnen. Omdat ze er de tijd niet voor maken, of omdat ze niet durven springen. Jammer vind ik dat. Ik wil veel meer uit het leven halen dan alleen maar een goeie advocaat zijn”, besluit Kristiaan Vandenbussche.

‘Wombat & Vlerkje – op zoek naar de maki’ verschijnt op 31 oktober en is te vinden in de betere boekhandel en online.