Muzikant Derek heeft derde boek uit: ‘De Boswachter van Oostende’

Dirk Dhaenens (62), beter bekend als Derek, bundelde meer dan 120 verhalen, gedichten en songteksten in ‘De Boswachter van Oostende’. Meteen ook de eerste externe uitgave voor uitgeverij De Minzame Rots van Piv Huvluv. Het boek leest vlot, bevat mooie woordspelingen en verrassende verhalen.

Dirk Dhaenens is bij het brede publiek vooral bekend voor zijn muziek. Hij maakte als Derek & The Dirt in 1989 de hit Oh by the way. Na 28 albums en meer dan 30 jaar als professionele muzikant, is hij nog steeds actief. Op zijn indrukwekkende muzikale cv staan samenwerkingen, liedjes in het dialect en vertalingen. Hij zette gedichten van Bukowski op muziek en is sinds 2008 de bezieler van Place Musette in Gent, dat zelfs drie jaar een vervolg kende op TAZ. Tot teleurstelling van het publiek werd dit niet meer hernomen. “Ik ken Oostende al meer dan 30 jaar. Ik kwam hier in de periode van Derek & The Dirt optreden en leerde het nachtleven kennen. Mijn vrouw Ann is van Oostende/Gistel en mijn kinderen Mila, Vito en Ciska zijn hier geboren. Ik ben drie jaar geleden definitief naar hier verhuisd”, zegt Dirk.

Het is pas het derde boek voor de kunstenaar. “In de lockdown ben ik beginnen schrijven en kwam het idee om daar naast de verhalen ook liedjesteksten, hertalingen en gedichten aan te voegen. Het zijn dingen die ik me wil blijven herinneren. Vaak zijn die ook persoonlijk, ik verloor mijn vader toen ik 8 jaar was. In De Boswachter wil ik vertellen. Aan mijn kinderen. Het zijn autobiografische verhalen zonder chronologie. Het zijn niet altijd vrolijke verhalen voor bij de feestdis, maar het is wel belangrijk dat mijn kinderen en publiek ze kennen. Toen mijn kinderen jong waren, kon ik die verhalen niet vertellen omdat ze bepaalde dingen niet begrepen. En later was de gelegenheid er niet altijd.” De titel verwijst naar een ontmoeting van Derek: “Ik maak vaak strandwandelingen met laarzen en mijn groene winterjas. Op een dag werd ik aangesproken door iemand die me kende en opmerkte dat ik niet van hier was. Ik woonde toen trouwens al twee jaar in Oostende. Hij zei: Je ziet er nog altijd uit als een boswachter. De uitspraak is de titel van het boek geworden.”

Uitgever Piv

“Zelf een boek uitgeven is moeilijk”, zegt Dirk. Hij trad een aantal keer op met Piv Huvluv (Jan Catrijsse). Die startte enkele jaren geleden een uitgeverij (De Minzame rots) voor zijn eigen boek Zoiets verzin je niet. Met succes want het boek bij de voorstelling is al aan de tweede druk toe. Piv keek ook verder: “Ik wilde ook voor anderen uitgeven. Er hebben een vijftal mensen aangebeld om een boek uit te geven, maar ik weigerde. Ik ben geen gewone uitgever. Bij Dirk klopte het verhaal en zijn we ook zeker dat er een publiek en achterban is. Die situeert zich in Oostende en de plaatsen waar Derek actief is/was. Met het boek kan hij enkele jaren op tournee. Het moet niet tegen juni uitverkocht zijn. Maar dat mag uiteraard.”

Gratis voorstelling

Derek treedt vaak op in Oost- en West-Vlaanderen en neemt voortaan, naast de cd’s, ook zijn boek mee om er uit voor te lezen. “Ik wil nu weer huiskamerconcerten spelen”, klinkt het. Op woensdag 8 februari vanaf 19.30 uur is er een voorstelling van het boek en een optreden van Derek in café Rubens (Visserskaai). Uitgever Jan/Piv doet de inleiding. De toegang is gratis. Het boek telt 272 pagina’s en is te koop aan 20 euro bij de optredens van Derek en Piv, in de Corman en drie Standaardboekhandels.