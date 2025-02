Musea Brugge krijgt eeuwenoud scheepsjournaal van Oostendse schipper in bruikleen

Musea Brugge krijgt het scheepsjournaal van Guillaume de Brouwer (1693-1767) in langdurige buikleen. Het journaal beschrijft de reis van het schip Slesvig van Kopenhagen naar China en terug, in de jaren 1737-1738. Guillaume de Brouwer had de leiding over de expeditie. Hij is afkomstig van Oostende en voer verschillende malen in dienst van de Oostendse Compagnie en daarna in dienst van de Deense Oost-Indische Compagnie naar China.

Later was Guillaume de Brouwer actief in de handel, eerst vanuit Oostende en later vanuit Brugge. Schepen van cultuur Nico Blontrock geeft uitleg: “Musea Brugge bewaart een schilderij waarop Guillaume de Brouwer met zijn gezin is afgebeeld in hun handelshuis in Brugge. Het schilderij is tentoongesteld in ons Gruuthusemuseum in Brugge.”

Reis

“Het scheepsjournaal over de reis van de Slesvig onder leiding van Guillaume de Brouwer geeft een bijzonder gedetailleerd beeld van de onderneming. Musea Brugge wil het journaal graag onder de aandacht brengen in de opstelling in het Gruuthusemuseum om de presentatie over de 18de-eeuwse scheepvaart en de rol van Guillaume de Brouwer te verdiepen.”

Bruikleen

“In de periode dat Musea Brugge het werk als langdurige bruikleen onder haar hoede heeft, zal het werk ook ter beschikking gesteld worden voor onderzoek naar de 18de-eeuwse scheepvaart in het vernieuwde Prentenkabinet in ons onderzoekscentrum Bron”. Het scheepsjournaal is in privébezit”, aldus de Brugse schepen.