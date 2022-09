‘Mors’ is Bourgondische kroniek met crimisausje

Het nieuwste boek van Rob Kindt (68) heet ‘Mors’. Het is een lijvig boek van 267 pagina’s gebaseerd op historische feiten, maar tegelijk ook een roman én een crimiverhaal. Deze Bourgondische kroniek speelt zich af rond het kasteel van Ingelmunster.

Rob Kindt is officieel 5 jaar tweedeverblijver in Koksijde, maar brengt er al 40 jaar zijn vakanties door. Zijn passie voor onderwijs, historisch erfgoed en abdijen hebben de voormalige leerkracht Frans en erfgoedschepen van Ingelmunster geïnspireerd om zich in Koksijde aan te sluiten bij de Vriendenkring van het Abdijmuseum en om een gidsopleiding K-ambassadeur te volgen.

Filips en Isabella

In zijn nieuwe boek Mors (dood in het Latijn, red.) is het kasteel van Ingelmunster de historische setting voor het verhaal van het gezin van graaf Jean d’Etampes, zijn vrouw Jacqueline d’Ailly en hun dochter hertogin Isabeau de Clèves. Zij behoren tot de dichte entourage van het hof van de schatrijke Bourgondische hertog Filips de Goede en zijn eega Isabella van Portugal, wiens leven zich in de 15de eeuw deels afspeelt in het kasteel van Ingelmunster.

Oud manuscript

“De trigger voor het schrijven van dit boek was een passage van anderhalve bladzijde die ik ontdekte in een oud manuscript waaruit bleek dat Jacqueline d’Ailly en Isabeau de Clèves effectief op het kasteel van Ingelmunster hebben verbleven tussen 1450 en 1470. Gravin d’Ailly was de belangrijkste hofdame van de hertogin. Ik had het geluk in contact te komen met Franse professoren, waaronder Monique Sommé van de universiteit van Rijsel die voor haar doctoraat de grootboekrekeningen maar ook de kattebelletjes van Isabella van Portugal onder de loep heeft genomen. Daarin kwamen verbazende zaken aan het licht over waaraan het geld werd uitgegeven. Zo bleek dat de hertog en de hertogin de hele trouwpartij van de gravin hadden betaald, ik vond er informatie over hun dure kleren, over hoe ze hun kinderen opvoedden, wat er op hun gastronomische menu’s stond…

Icarus

In mijn boek kon ik gewoon de droge feiten opsommen, maar wat mij interesseert is wat mensen doen en waarom ze iets doen. Daarom koos ik ervoor om de personages in interactie te laten treden en zo een verklaring te zoeken voor de historische feiten die stoppen in 1468. Vanaf dan overgiet ik het verhaal met een fictief crimisausje door er drie moorden aan toe te voegen, waarin je ook een mogelijke verklaring kunt vinden voor de historische feiten. Eigenlijk is het een tragische geschiedenis, waarbij mensen uit de hoogste kringen in de maatschappij uiteindelijk een diepe val maken en waarin de twee vrouwelijk hoofdpersonages worden meegesleurd. Je kunt de vergelijking maken met de Griekse mythe van de roekeloze en overmoedige Icarus die te dicht bij de zon wilde vliegen en neerstortte of met topwielrenner Frank Vandenbroucke die in tragische, bizarre omstandigheden stierf in Senegal.”

‘Mors’ (uitgeverij Bibliodroom) is te koop bij de betere boekhandel voor 24,95 euro.