Moorselenaar Bart Van Loo benoemd tot Chevalier des Arts et des Lettres

Schrijver en francofiel Bart Van Loo uit Moorsele is donderdag benoemd tot Chevalier des Arts et des Lettres op de Franse ambassade in Brussel. “Bart Van Loo draagt met zijn werk bij tot een beter begrip van de geschiedenis van Frankrijk, België en Europa, aldus de ambassadeur.

Bart Van Loo is een Vlaamse auteur met een grote liefde voor de Franse cultuur. Zijn boeken De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen en Napoleon: de schaduw van de revolutie werden eerder al in het Frans uitgegeven.

“Bart Van Loo draagt met zijn werk bij tot een beter begrip van de geschiedenis van Frankrijk, België en Europa”, benadrukte de Franse ambassadeur François Sénémaud vooraleer hij hem de onderscheiding van Chevalier des Arts et des Lettres toekende tijdens een ceremonie in de Franse ambassade.

Onemanshow

“Zoals Obelix als kind in een vat met toverdrank is gevallen, viel ik in de Franse cultuur dankzij een leraar”, aldus Van Loo.

“Ik hoop dat ik net als die leerkracht Frans iemand ben die inspireert en culturele kennis gebruikt om ze te delen en te groeien.”

Van Loo tourt de komende maanden met de Franstalige versie van zijn historische onemanshow over de Bourgondiërs. Hij treedt onder meer op in Brussel, Luik en Aarlen.