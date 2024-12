Mooie terugblik op voorbije jaar: Fotojaarboek ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ is aan 30ste editie toe

Zondag 15 december wordt het fotojaarboek ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ voorgesteld. Voor deze 30ste editie werden opnieuw foto’s uitgezocht over de actualiteit van het voorbije jaar. De inhoud wordt voorzien door de perskring, de foto’s komen van fotograaf Kurt Desplenter, die ook voor deze krant fotograaf is. Op de voorpagina een luchtfoto van Papes Putten, meteen ook de favoriet plek van Kurt om rust te vinden.

Kurt selecteerde uit het fotojaarboek twee van zijn favoriete foto’s. “De eerste foto is van de nieuwe dansschool Una Vez. Op die locatie was café en feestzaal De Burgersgilde, die dit jaar verkocht werden. Persoonlijk vind ik dat deze twee nooit uit handen van vzw De Burgersgilde mochten verdwijnen. Net zoals Cinema De Keizer moest dit gered worden.”

Papes Putten

De tweede foto die Kurt uitkiest is die van Papes Putten. “Papes Putten werd verkozen tot het mooiste plekje van West-Vlaanderen. Net zoals Witse in de gelijknamige serie naar zijn boom in Halle ging, ga ik nu en dan naar Papes Putten wandelen om rust te vinden en om na te denken. De laatste weken, maanden vind je mij daar wel meer.”

Iedereen is welkom op de voorstelling, de toegang is gratis. Johny Vansevenant blikt met een aantal Lichterveldenaren terug op het voorbije jaar. Komiek Hans Cools schreef het voorwoord, net zoals bij de vorige editie. De voorstelling vindt plaats op zondag 15 december om 10.30 uur in Huis Vancoillie in de Statiestraat 179. Het fotojaarboek 2023-2024 kost 17,50 euro (leden van de Heemkundige Kring betalen 16 euro), en kan de dag zelf aangekocht worden of nadien in Dagbladhandel ’t Hoekske, De Wereldwinkel en De Spar.