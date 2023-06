Modellen worden stripfiguren in de bib van Ieper

In de bib van Ieper werden zaterdag een tiental mensen zelf een stripfiguur. Ze stonden model voor striptekenaars als Lectrr en Kim Duchateau. “Best een leuke ervaring”, zegt Melissa Pannekoecke (27) uit Ieper.

Zaterdag was er heel wat bedrijvigheid in en rond de bib in Ieper. Op het binnenplein stonden standjes met muziekinstrumenten en wie dat wou mocht op een trompet proberen te blazen of een viool ter hand nemen. Dat alles kaderde in de opendeurdag van dé Academie. In de bib stonden dan weer mensen model voor striptekenaars als onder meer Mattias Ysebaert, Bart Vantieghem, Lectrr, Kim Duchateau. “Mensen konden zich kandidaat stellen om model te worden”, zegt Alexander Declercq, directeur bib en archief. “De kandidaten schreven een motivatie en daarbij kregen we wel enkele mooie verhalen.” Uiteindelijk mochten twaalf uitverkorenen model staan, maar op de valreep haakten enkele kandidaten af. Een medewerker van de bib nam dan maar de plaats in van één van hen, zodat de striptekenaars in totaal 11 personen voor zich kregen. De tekenaars kregen voor elk van hen 12 minuten tijd.

“Het was moeilijk om met die warmte zolang stil te blijven zitten”, zegt Melissa Pannekoecke. “Ik voelde plots een druppel zweet via mijn nek naar beneden lopen, wat wel kriebelde. Het was echter wel tof. Waarom ik wou deelnemen? Een jaar geleden begon ik aan een proces met mezelf en viel 24 kilogram af, volledig op eigen kracht. Voorheen zou ik hier hebben gestaan, maar nu leek het me wel iets leuks. Het is opnieuw een beetje een grens verleggen voor mij. Ik ben wel tevreden over het resultaat. Elke tekenaar ziet ander details. Echt een stripliefhebber ben ik niet, maar ik zocht de namen van de tekenaars wel even op op internet.” De tekeningen werden uitgehangen in de bib en daarna kregen de modellen de werken mee naar huis.