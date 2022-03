MMP 1917 en Zonnebeekse Heemvrienden verkopen ‘hun dubbels’

Op zaterdag 5 maart gaat in het OC te Geluveld de verkoop van dubbels door van het Memorial Museum Passchendaele 1917 en de Zonnebeekse Heemvrienden

“De Zonnebeekse Heemvrienden zijn gebeten door het verleden van onze vijf deelgemeenten. We beschikken over heel wat historisch materiaal en boeken, niet alleen van Zonnebeke, maar ook van de regio. Dit komt van schenkingen van heel wat leden en ook door aankoop. Onze bib loopt nu al op tot 5.000 boeken en tijdschriften”, stelt voorzitter Charles Bayart. “Deze stellen we graag ter beschikking van de mensen die historische opzoekingen willen doen of studenten die het een of ander moeten opzoeken. We hebben intussen ook heel wat dubbels en die willen we op zaterdag 5 maart verkopen. We verkopen onze dubbels aan 1 euro per boek en de meer waardevolle exemplaren worden apart geprijsd. Ons aanbod beslaat heemkunde en algemene geschiedenis. Het wordt dus een ideale gelegenheid voor de liefhebbers om hun eigen bibliotheek te verrijken.”

Lectuur over WOII

Ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 is op de verkoop present. “Onze historische bib beschikt ook over heel wat dubbele exemplaren die meestal door schenkingen in ons bezit kwamen”, zegt historisch medewerker Karen Derycke. “De kopers kunnen een kilogram boeken samenstellen die verkocht worden aan 5 euro per kg. De meer waardevolle worden apart geprijsd en ook de boeken die we aanbieden in de museumshop komen aan bod. Daarop is er een korting van vijf procent. Heel wat interessante boeken worden aangeboden. Bij ons gaat het het grootste deel van boeken over de Eerste Wereldoorlog.” De verkoop van ‘Dubbels’ vindt plaats op zaterdag 5 maart in het OC ’t Gelevelt in Geluveld, Geluveldplaats 15, van 13 tot 17 uur. (NVZ)