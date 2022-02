Mike laat sage herleven Ros Beiaard van Dendermonde herleven met boek

Op vrijdag 25 februari houdt Mike Van Acoleyen om 19.30 uur een voorstelling rond zijn boek over het Ros Beiaard in de Ros Beiaardzaal in het stadhuis van Dendermonde. Door corona worden er maar 140 personen toegelaten, die enkel na het ontvangen van een uitnodiging toegang verkrijgen. De toegang is gratis.

In 2022 gaat de Ros Beiaard-stoet weer door in Dendermonde. Dat is goed nieuws voor Mike Van Acoleyen uit de Izegemstraat, want daaraan verbonden kan ook de voorstelling plaatsvinden van zijn boek Het ros en de vier ridders. Mike kreeg te horen van de toeristische dienst dat er maar 140 personen mogen aanwezig zijn. Wanneer Dendermonde iets organiseert rond het Ros Beiaard, dan is dat echter een overrompeling.

Er wordt dus enkel op uitnodiging gewerkt. Geïnteresseerden kunnen ook bij Mike terecht voor een uitnodiging. Het wordt een avondprogramma met een voorwoord door de burgemeester, een doctoranda over edities van het Ros Beiaard-verhaal met een Dendermondse link, een introductie door Geert Van Istendael en daarna de voorstelling van het boek. Tussenin volgt er een streepje muziek door concertpianiste Veronika Iltchenko, gekend van Klara.

Vier rebelse broers

Mike – getrouwd met Heide Plets en papa van Brendan – uit de Izegemstraat 151 is al aan zijn vierde boek toe. Naast zijn debuutroman De steen van Brunhilde, een essay-bundel Een groener groen en een poëziebundel Querulant publiceerde Mike ook al enkele vakwerken over afvalbeleid. Met een aantal essays won hij prijzen bij Schoon Schip, Wel, Natuur@Techniek en provincie Antwerpen.

Zijn vierde boek gaat over ‘De ros en de vier ridders’ of de Ros Beiaard-legende herverteld als een spannend Dendermonds verhaal. Mike weet veel over Dendermonde, want hij woonde daar vele jaren.

Geen enkele gebeurtenis uit het lange leven van de magister nocturnis Malegijs heeft hem zo aangegrepen als de strijd van vier broers en hun paard tegen een onrechtvaardige koning. Zijn boek is een verhaal geworden vol Keltische mystiek en magie, ridderlijke moed en een grote liefde voor dier en mens. De grote Karel, Ridder Roeland en hun legers vervolgen de vier rebelse broers, een strijd die zich uitspint over verschillende delen van Europa.

Het Ros en de magische hulp van Malegijs maken het verschil, tot de strijd een eindpunt kent aan de samenvloeiing van Dender de Schelde. Het verhaal vertaalt de Middelnederlandse sage op een getrouwe maar verrassende wijze, maar geeft ook weer hoe Dendermonde wordt gesticht, waar de broers begraven liggen. Er bestaan vele versies van de sage, maar weinig vanuit het perspectief van de Ros Beiaard-stad zelf.

