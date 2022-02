Mieke Vaneenoo brengt met KLEUR tweede boek uit

Mieke Vaneenoo heeft met KLEUR haar tweede boek uit. Vanaf 18 februari loopt er in Roeselare een tentoonstelling waar je het boek kan kopen. “Als kind was ik al een echte boekenwurm”, zegt ze.

Mieke Vaneenoo (35) is de mama van Victor en Emelie en woont in de Koning Albertstraat in Diksmuide. Mieke werkt als verpleegkundige maar is een ontzettend creatief persoon met een passie voor schrijven, fotografie en reizen. “Dat creatieve zat altijd al in mij. Als kind was ik een echte boekenwurm. Ik kon enorm verdrinken in een verhaal. Tijdens het lezen bevond ik me in een andere wereld. Ook vandaag nog betekenen boeken iets bijzonder voor me. Maar daarnaast heb ik ook een passie voor reizen en fotografie. Bij het reizen kies ik bij voorkeur de plaatsen waar ik met de lokale bevolking in contact kan komen, waar zij mij de interessante en mooie plaatsen kunnen laten zien, waar ik de manier waarop zij leven kan proeven, kortom de plaatsen en mensen met een verhaal. Ik hou heel veel van mensen en geniet ervan te luisteren naar het verhaal van die mensen”, vertelt Mieke.

Vanuit het graag lezen, het creatief zijn en het luisteren naar verhalen kwam het schrijven als vanzelfsprekend vervolg. “Al vanaf ik kon lezen en schrijven schreef ik verhalen en gedachten neer. Nu is er mijn eerste boek er, en wordt er een tweede gelanceerd op 19 februari. Het eerste boek is een dichtbundel met foto’s die bij de tekst aansluiten. Een boek op luxepapier gedrukt, fijn afgewerkt en in hardcover. De eerste druk was in een oplage van 120 exemplaren en die waren in een mum van tijd uitverkocht, ik overweeg een tweede druk.”

Levensverhaal

Tot mijn verbazing ligt het boek ook in de Diksmuidse bibliotheek. De titel is ‘ Goeidag! Het Geestige Leven!’. De teksten kwamen heel spontaan. Ook voor mijn tweede boek ‘KLEUR’ komt mijn inspiratie veelal van reizen maar ook hier blijft de oudere mens zeer belangrijk. Op 18 februari open ik een fototentoonstelling in K-Trolle in Roeselare waar meteen ook het boek wordt voorgesteld en verkrijgbaar is. Dit keer is het een boek vol verhalen die onlosmakelijk verbonden zijn met de foto’s die in het boek opgenomen zijn. Doorheen deze tentoonstelling neem ik je mee naar een verhaal. Het kan mijn verhaal zijn, het kan jouw verhaal zijn, van een vriend, een geliefde, een kind of een stervende mens… Het verhaal heet kleur als anticipatie op de letterlijke zwart-wit fotografie van levensbeelden maar ook als antwoord op de zwart-wit vragen in het leven.”

Wie de gedichtenbundel wil aankopen kan dat via miekevaneenoo@hotmail.com. Ook het boek KLEUR bestellen kan via deze weg. De tentoonstelling gaat door in K-Trolle in de Scharestraat 20 in Roeselare en is te bezoeken op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 februari, telkens van 16 tot 23 uur.