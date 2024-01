Meulebeeks Dichterscollectief brengt ‘Vers van het huis’: “Gratis poëzie in het kasteel”

Op zondag 28 januari om 10 uur organiseert het Meulebeeks Dichterscollectief een gratis poëzievoormiddag in de Spiegelzaal van Kasteel Ter Borcht. Het geheel kadert in de Week van de Poëzie, met als thema ‘thuis’.

Het Meulebeeks Dichterscollectief heeft duidelijk de wind in de zeilen. In 2017 gingen de dichters van start met Dichter bij huis, een initiatief dat toen door de plaatselijke Vondelbib genomen werd. De poëzievoormiddag was zo’n succes dat men de daaropvolgende jaren uitweek naar de grotere zaal van de Academie voor Muziek en Woord. Onder de noemer Dichters slopen muren nodigden zeven dichters het jaar daarna anderstaligen uit de gemeente uit om in hun moedertaal een gedicht te declameren. Vers geregeld volgde in 2019 en een jaar later stond poëzie naast kunst van eigen bodem. Lokale kunstenaars zorgden voor werken die na de voordracht werden tentoongesteld in de bib.

Door corona werd er in 2021 geen poëzievoormiddag gehouden en in 2022 hielden de Meulebeekse dichters het bij het ophangen van gedichten aan enkele knotwilgentakken in bloei in de bib. Vers geplukt was dan ook de logische titel bij de uitnodiging.

Pas vorig jaar kon er opnieuw aangeknoopt worden met de traditie en om het eerste lustrum te vieren werd uitgeweken naar het grote podium in de Vondelzaal. Dichter bijeen werd tussendoor opgeluisterd door enkele muzikale intermezzo’s van gitarist Iben Naessens.

vers van het huis

“Dit jaar luidt het thema van de poëzievoormiddag Vers van het huis”, aldus het Dichterscollectief. “Volgende pennenridders zorgen voor poëtische momenten: Lieven Van Parys, Luc Bouckhuyt, Linda Denys, Geert Tallieu, Tom Veys, Johny Boussauw, Carine Tallieu, Els Vander Velpen, Luc Masschelein en Katrien Vergote. Eigen poëzie en een toepasselijk gedicht van een andere dichter worden gepresenteerd. Voor de muzikale intermezzo’s zorgt de 24-jarige Meulebeekse harpiste Fran Vancoillie. Haar liefde voor talen, literatuur en muziek leidde haar naar studies Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven en een master in de Muziek aan het Lemmensinstituut.”

Een brochure met de gedichten van het Meulebeeks Dichterscollectief wordt te koop aangeboden. Na de voorstelling is er nog mogelijkheid tot een babbel en een drankje. De poëzievoormiddag is een realisatie van het Meulebeeks Dichterscollectief in samenwerking met de Vondelbibliotheek en het gemeentebestuur van Meulebeke.

Poëzievoormiddag op zondag 28 januari om 10 uur in Kasteel Ter Borcht, Baronielaan 27. Er is ruime parkeergelegenheid in de Ter Borchtlaan.