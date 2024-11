Met ‘Lees!’ brengt Ine Desplinter Lezen tot Leven: “Lezen is niet hetzelfde als begrijpen”

Twee jaar geleden verscheen het eerste boek van Ine Desplinter (40) op de markt onder de titel ‘Schrijf!’. Vorige week lanceerde de pedagogisch vakbegeleider Nederlands haar tweede boek, ‘Lees!’. Net als haar vorige werk richt ook dit boek zich vooral op het onderwijs, maar het is evengoed geschikt voor grootouders die hun kleinkinderen iets willen bijbrengen.

Op de boekenbeurs Boektopia, waar Ine verschillende signeersessies verzorgde, ontving ze alvast veel positieve reacties op haar nieuwe publicatie.

Waar Ine Desplinter voor haar eerste boek nog samenwerkte met Li Lefébure, koos ze er deze keer voor om Lees! volledig zelfstandig te schrijven en te illustreren. Ze putte haar inspiratie vooral uit haar eigen lespraktijk en ervaringen. “De literaire competentie van sommige leerlingen is niet optimaal”, begint Ine. “Met Lees! hoop ik leerkrachten hulpmiddelen te bieden om deze vaardigheden te verbeteren. Toen ik vorig jaar de vraag kreeg of er een opvolger kwam voor Schrijf!, zette me dat aan het denken. In de kerstperiode kreeg ik de eerste inspiratie voor het nieuwe boek, en tijdens de krokusvakantie begon ik met schrijven.”

Ine Desplinter woont samen met haar man Kristof Decock en haar drie kinderen in Sente. Ze werkte zestien jaar als leerkracht Nederlands, eerst enkele jaren bij Spes Nostra in Kuurne, om aansluitend tien jaar in Spes Nostra in Heule actief te zijn. De afgelopen vier jaar is ze werkzaam als pedagogisch vakbegeleider Nederlands voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

ideeëntrommel

“Lees! zou ik niet meteen omschrijven als een stappenplan, maar eerder als een ideeëntrommel waaruit je vrij iets kunt oppikken”, legt Ine uit. Het boek bevat inspirerende leesopdrachten, een sectie over AI, en het laatste hoofdstuk is volledig gewijd aan auteurs zoals Leen Dendievel, Toni Coppers, Aline Sax en nog diverse andere grote auteurs. “We hebben allemaal leren lezen, maar lezen is niet hetzelfde als begrijpen. Tussen de regels leren lezen, een verhaal voorspellen aan de hand van de omslag, begrijpen waarom een personage iets doet, een verhaal interpreteren, en beseffen dat de verteller niet dezelfde is als de auteur – dat zijn vaardigheden die ik met Lees! wil stimuleren bij jongeren in het middelbaar onderwijs.” Nu al geeft Ine aan ook nog over voldoende inspiratie te beschikken om nog een derde boek op de markt te brengen die de naam Spreek! zou meekrijgen.

instagram

Vier jaar geleden startte Ine eveneens met een eigen Instagram-pagina waarop ze onder meer boekentips geeft en de juiste boeken aanraadt voor leerlingen die niet graag lezen. Wie Ine ook wil volgen op Instagram kan terecht via www.instagram.com/ine_leest. (BRU)

Het boek ‘Lees!’ is te koop aan 29,95 euro en uitgegeven door Clavis. Wie een exemplaar wenst aan te kopen kan dit doen via www.clavisbooks.com of contact nemen met Ine via www.instagram.com/ine_leest.