Met dit boek kijk je binnen in exclusieve woningen in Knokke-Heist

Binnenkijken in een aantal exclusieve woningen in Knokke-Heist? Dat kan in het nieuwe boek Knokke Le Zoute Interiors – Living by the sea. Kunst- en designliefhebbers delen daar een blik op hun droominterieurs.

In het boek delen kunst- en designliefhebbers uit Knokke-Heist een exclusieve kijk op hun droomverblijven. “Ze komen allemaal thuis in een uniek interieur, nu eens verborgen achter een klassieke façade, dan weer verpakt in een avontuurlijk staaltje architectuur”, aldus Ward Verhoustraete van Uitgeverij Lannoo.

De beelden werden gemaakt door Mr. Frank, een fotograaf gespecialiseerd in interieur-, architectuur- en portretfotografie. Hij werkt onder andere voor KnackWeekend, Sabato, Elle Decoration en Living Italy. Ook Maya Toebat werkte mee aan de uitgave. Zij schrijft voor onder andere De Standaard Magazine en Elle, en heeft een hart voor architectuur.

In het boek vind je langdurige zoektochten naar het perfecte kunstwerk, maar ook ontdekkingen die een thuis harmonieus doen samenvloeien. En bij elk zorgvuldig samengesteld interieur werd zo een inspirerend en persoonlijk verhaal neergepend. Knokke Le Zoute Interiors – Living by the sea verscheen op 19 december en kost 65 euro. Ze is verkrijgbaar in het infokantoor van Toerisme of digitaal via de webshop . (MM)