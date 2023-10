Merho geeft de Kiekeboes door aan (West-Vlaamse) opvolger

Nadat Merho onlangs aankondigde te stoppen met de iconische stripreeks De Kiekeboes, raakte bekend dat Charel Cambré de tekenpen overneemt. Voor de scenario’s heeft hij Kortrijkzaan Marnix Verduyn – beter bekend als Nix – aangeduid.

“Dit was de moeilijkste beslissing van mijn leven”, laat Merho weten via Standaard Uitgeverij. “Met vooraf vele gesprekken en nog veel meer slapeloze nachten. Veel twijfel ook. Uiteindelijk koos ik voor verderzetting. Na die 46 jaar dat ik er met hart en ziel aan werkte, zitten de Kiekeboes in het collectief geheugen van generaties Vlamingen. En als er niets nieuws uitkomt, verdampt zo’n reeks. En dat zou ik toch jammer vinden. Voorbeelden genoeg in het verleden, met Kuifje als uitzondering die de regel bevestigt.”

Marnix bedenkt de verhalen voor De Buurtpolitie. © Nix

“Mijn voorwaarde was wel dat het geen imitatie mocht worden van wat ik deed. Het succes van de Kiekeboes dreef altijd op humor. En humor is zo persoonsgebonden en moeilijk te imiteren. Dus geen flauw afkooksel van het origineel. Wat ik voor ogen had, was een resetting. Een zeer geslaagd voorbeeld hiervan is de James Bond-saga. Sinds de komst van Daniel Craig in ‘Casino Royale’ werd de formule opnieuw uitgevonden. En het leverde enkele van de beste Bond-films ooit op.”

Dreamteam

Voor de Kiekeboes 2.0 heeft hij nu een dreamteam gevonden. Charel Cambré wordt de nieuwe tekenaar. Hij leerde de knepen van het vak bij Studio Vandersteen, en tekende later de reeks Amoras. Voor Studio 100 tekende hij onder meer de albums van Spring en Mega Mindy, en ook De nieuwe avonturen van K3.

Kinky & Cosy zette Nix op de kaart in stripland. © Nix

Als scenarist had Merho ook al snel één naam in zijn achterhoofd. “Iemand die in het verleden bewees dat hij heel veel humor heeft, is Nix. Een zeer eigen humor ook. Hij gaf ons Kinky & Cosy, een reeks waarbij hij net als ik taboeonderwerpen niet uit de wegging. En sinds hij De Buurtpolitie verstript, was het me niet ontgaan dat hij ook mainstream perfect aanvoelt. Bovendien weet hij hoe hij een plot moet opbouwen. Hij zal aan de slag gaan als de nieuwe scenarist.”

Nix is het alter ego van Marnix Verduyn, geboren in Kortrijk. Hij werkte ooit in de telecom, toen hij besloot om voor zijn passie te gaan. Met ‘Kinky & Cosy’ zette hij zich al snel op de radar in de stripwereld. Hij is ook de man achter de succesvolle strip van De Buurtpolitie.

Album 165 van de Kiekeboes ligt op 14 februari 2024 in de winkel, exact een dag voor de verjaardag van Fanny en precies 47 jaar na de eerste verschijningsdatum van ‘De wollebollen’ in de krant.