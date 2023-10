Meester Frank Claus brengt boekje uit over zijn kindertijd in Machelen

Frank Claus (58), beter bekend als meester Frank, heeft een klein, erg persoonlijk boekje uitgebracht over Machelen.

‘Machelen volgens het Dagboek Vanne Frank’ is een bundeling van tekeningen, foto’s en anekdotes uit het Machelen van Franks kindertijd. Zoals de titel al doet vermoeden, komt dit alles met de nodige portie humor.

“Het was nooit de bedoeling om hier een echt boek van te maken, maar de eerste exemplaren zijn al allemaal uitverkocht”, zegt meester Frank.

‘Machelen volgens het Dagboek Vanne Frank’ is in de eerste plaats een gevolg van de coronapandemie. Meester Frank geeft les in basisschool De Leiebloem in Machelen. “Maar tijdens de lockdowns mochten kinderen niet naar school komen, tenzij voor opvang”, zegt Frank.

“Een collega verzorgde de online lessen voor de leerlingen thuis en ik hield toezicht op school. Er waren maar zo’n 15 leerlingen. Ik hielp hen wel wat met hun taken of speelde spelletjes, maar ik zat me toch vaak te vervelen. Om de tijd te doden, ben ik tekeningen beginnen maken van willekeurige mensen die ik kende. Als kind volgde ik nog tekenschool, maar daar heb ik verder nooit iets mee gedaan. De goesting om te tekenen komt en gaat in golven, nu is dat weer compleet over. Aan één hoofd ben ik wel drie uur bezig.”

“Later begon ik korte, grappige tekstjes te schrijven bij de tekeningen, maar het was nooit de bedoeling om er een boek van te maken. Na verloop had ik er zodanig veel dat ik dacht dat ik wel een boekje zou kunnen vullen, mocht ik alles bundelen. Ik hield me in die tijd ook bezig met foto’s te bewerken. De melkboer van vroeger een bak bier in zijn handen stoppen, dat soort dingen zijn ook te vinden in het boek.”

Bekende figuren

Het boek van Frank begint met een korte geschiedenis van het dorp Machelen en bevat veel kleine geschiedenissen en anekdotes rond bekende figuren zoals coureur Kevin Neirynck en bekende plaatsen zoals voormalige dancing Biba. In het boek zijn ook opstellen te vinden van schoolkinderen uit 1949 over hun dorp Machelen. Veel van het boek is in Machelse spreektaal geschreven. ‘Machelen volgens het Dagboek Vanne Frank’ ademt bovenal nostalgie.

“Ik denk niet dat jongeren er veel van zullen begrijpen, de doelgroep is vijftigplussers uit Machelen”, zegt Frank. “Al wou ik eigenlijk enkel een exemplaar voor mezelf. Uiteindelijk liet ik er 25 drukken zodat ook de mensen die ik vernoem of getekend heb een exemplaar konden kopen. Ik had niet verwacht dat die allemaal meteen weg zouden zijn.”

“Op de rommelmarkt van september was het boekje nog niet gedrukt, dus heb ik de originele tekeningen verkocht. Daar was ik wat bezorgd over, want de meeste mensen wisten niet dat ik hen getekend had. Ze waren echter heel positief verrast. Bijna alle tekeningen zijn al verkocht en wellicht daardoor ook alle exemplaren van het boek.”

(JF)