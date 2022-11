Meer dan 50.000 boeken verkocht op tweede editie Boektopia

Tijdens de tweede editie van Boektopia zijn naar schatting meer dan 50.000 boeken verkocht. Dat meldt de organisatie zondag, op de laatste dag van de boekenbeurs. De uitgebreide tweede editie van Boektopia lokte volgens de organisatie heel wat tevreden bezoekers.

Waar de eerste editie in 2021 vanwege de coronamaatregelen nog kleinschalig was en gespreid werd over drie dagen, ging de organisatie dit jaar voor een flink uitgebreide editie. Boekopia duurde deze keer negen dagen lang en was ook dubbel zo groot. Bovendien werd het boekenaanbod vertienvoudigd naar ruim 12.000 boeken. Bezoekers konden er negen dagen lang genieten van signeersessies, voorstellingen, voorleesmomenten en een groots verjaardagsfeest van schrijversmuis Geronimo Stilton.

De organisatie blikt alvast terug op een geslaagde uitgebreide editie. “Wij zijn enorm tevreden over de afgelopen negen dagen. Hoeveel bezoekers er nu net zijn geweest, kunnen we nog niet zeggen. Maar we kunnen wel al zeggen dat het bestedingsbedrag beduidend hoger ligt dan voorheen. Dat resulteert in naar schatting al meer dan 50.000 verkochte boeken”, zegt organisator Jo Dupré.

Opvallend, maar liefst 40 procent van de omzet komt van kinderboeken. “Die boeken verliezen normaal gezien elk jaar veld, dus we zijn blij dat we kinderen warm kunnen maken voor boeken. Ons voorleesbos voor kinderen was dan ook een groot succes. Er is maar liefst 68 uur voorgelezen.”

De organisatie wil voor de volgende editie vooral verder bouwen op dit jaar. “Er zijn nog dingen die we in de toekomst beter willen doen, maar we willen vooral verder bouwen op het succes van dit jaar. Zaken als het voorleesbos en de podcaststudio nemen we zeker mee naar volgend jaar”, aldus Dupré. (Belga)