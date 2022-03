Medewerkers bibliotheek Wingene willen jouw mening

De gemeentelijke bibliotheek van Wingene wil via een online enquête nagaan welk een mening de inwoners hebben over de bibliotheek. Zowel trouwe bezoekers als mensen die de bibliotheek nog nooit hebben bezocht kunnen deelnemen aan de bevraging. Deelnemers maken kans op een Bongobon.

De bibliotheek is tijdelijk gehuisvest in de kerk op de Hille en dit tot het nog te bouwen Keizerspark klaar is. Sommigen brengen vaak een bezoekje aan de bib en andere gaan er nooit langs. Het bibliotheekteam hecht heel veel belang aan de mening van de inwoners.

Samen met het gemeentebestuur willen ze het aanbod en de werking zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de inwoners. Ze willen de bibliotheek verder laten groeien en zoeken antwoorden op vragen via een online enquête.

Een plek waar je echt thuis komt

“We willen graag weten waar we het goed doen, waar we kunnen verbeteren en hoe we hun bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken”, verduidelijkt bibliothecaris Christine Fransoo. “Het doel is dat iedereen de bibliotheek leert kennen of dat trouwe bezoekers nog liever of vaker langskomen.”

De maatschappij verandert snel. Het grote aanbod aan informatie en ontspannend leesvoer blijft groeien. “We willen via de bevraging in kaart brengen wat de wensen van onze inwoners zijn, zodat we van onze bibliotheek een plek kunnen maken waar je echt kan thuiskomen. Daarom bevragen we voor het eerst bij de jeugd”, stelt schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez (CD&V).

Tal van activiteiten

De bibliotheek is sinds lang niet alleen meer de plaats waar je boeken kan ontlenen. Er gebeurt heel wat meer. “De bibliotheek is tegenwoordig ook de plaats waar activiteiten georganiseerd worden zoals voorstellingen, lezingen en optredens”, weet projectmedewerker bibliotheek Lynn Debleu. “De werking van de bibliotheek gaat dus veel verder dan alleen ons ruime collectieaanbod.

De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Deelnemers maken kans op een Bongobon van 250 euro en dankzij je deelname red je één m2 bedreigd regenwoud. De enquête voor de jeugd vul je in via: www.cult22.eu/jeugd/2589. De enquête voor volwassenen vind je terug via: www.cult22.eu/be/2589.

(NS)