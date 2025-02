Matthias Lannoo te gast bij Malpertuis

Matthias Lannoo van de gelijknamige Tieltse uitgeverij is op donderdag 13 februari te gast bij Theater Malpertuis in het kader van de reeks ‘Straffe Koffie’.

In die reeks worden bekende streekgenoten die recent hun loopbaan afsloten, geïnterviewd door Wim Vanseveren. Na Geert Bourgeois in december is Matthias Lannoo (68) straks aan de beurt. Hij ging op 1 januari 2025 officieel met pensioen als CEO van de grootste algemene boekenuitgever van ons taalgebied. Sinds 1982 bekleedde hij verschillende functies bij de uitgeverij en in 1994 werd hij algemeen directeur. Onder zijn leiding breidde de Lannoo Groep uit met toonaangevende Nederlandse uitgeverijen zoals Meulenhoff Boekerij en Unieboek/Het Spectrum. Hij werd opgevolgd door Yrja Danner.

De deuren van Malpertuis gaan open vanaf 14 uur. Het interview start om 15 uur. Kaartjes kosten 20 euro (inclusief koffie en taart) en zijn te reserveren via www.malpertuis.be of 051 40 62 90.