Mattan signeert bruinekroegenboek in Bredense dagbladhandel De Gazette

Op zaterdag 15 juli komt ex-wielrenner Nico Mattan zijn nieuwe boek Mattan over de schreve signeren in dagbladhandel De Gazette in de Kapelstraat. Het boekje bevat een fietstocht langs 26 bruine kroegen in de Westhoek en net over de Franse Grens. Door een toevallig contact kwam Mattan voor een signeersessie bij Dino en Ariane in De Gazette terecht.

Nico Mattan, vandaag verkoper bij brouwerij De Brabandere, stelde onlangs zijn boek voor. Het is een fietstocht van zo’n 70 km langs bruine kroegen langs onze en de andere kant van de schreve, zoals de Franse grens in de Westhoek wordt genoemd. “Het gaat over de typische cafeetjes met een ziel, waar de waard niet op zijn gsm zit te tokkelen of naar het voetbal kijkt, maar nog echt leeft voor zijn of haar zaak”, vertelt Dino van De Gazette. “De 26 kroegen worden in het boek uitgebreid voorgesteld: hoe lang bestaan ze al, wat kan je er drinken, welke streekproducten zijn er verkrijgbaar, welke prullaria kan je er vinden… De fietstocht is doenbaar voor iedereen, met elektrische of niet-elektrische fiets.”

“Toevallig ken ik iemand die goede contacten heeft met Nico Mattan. Eén telefoontje was voldoende om hem te overtuigen om hier een signeersessie te houden. ‘Matje, ik ga dat doen voor jou’, zei hij zonder aarzelen. Mattan is een toffe kerel hé. We hadden hem deze week al bij ons op bezoek. Eerder hadden we hier al Pieter Aspe te gast om zijn boek te signeren, maar Nico Mattan is toch ook niet van de minste. We hopen hier zaterdag dan ook een pak volk te verwelkomen.”

Signeersessie Mattan over de Schreve, zaterdag 15 juli van 10.30 tot 12 uur, De Gazette, Kapelstraat 231 in Bredene.