Mathieu Berthelot sprokkelt anekdotes uit college

Voor zijn nieuwste boek vond Mathieu Berteloot, schrijversnaam Berthelot, inspiratie in zijn eigen collegetijd in het Klein Seminarie. “Een Rus schreef zich begin deze eeuw in in mijn volledig witte richting van het Klein Seminarie. De integratie verliep niet vlot en wat er gebeurde is blijven hangen en vormt de basis van deze novelle.”

Eli de Rus, een heiligenleven is de titel van de nieuwste novelle van Mathieu Berteloot, geboren en opgegroeid in Roeselare maar sinds enkele jaren woonachtig in Brussel. “Ik volgde eerst les aan de VMS en verhuisde jaren later naar het college, geen evidente overgang. Ik kwam van een kleine, open, toegankelijke school terecht in het Latijn-Grieks in een streng gereglementeerde nogal elitaire school.”

“En toen kwam in 2004 Eli aan, een nieuwkomer, Rus, de taal nog niet volledig machtig en dat in het wat toxisch klimaat van ons volledig witte college. Dat gegeven vormt de start van mijn novelle waarbij een verzameling herinneringen die indruk maakten langzaam overgaan in louter fictie. Ik heb aan mijn passage in ‘t college geen trauma over gehouden maar enkele gebeurtenissen zijn wel blijven hangen.”

“Ik heb een aparte manier van schrijven sterk beïnvloed door de omgeving waarin ik me bevind. Zo werk ik in Gent mee aan Palaver, een stand-up comedyplatform met een veel beluisterde podcast. Kolder en diepzinnigheid gaan er hand in hand. Dat publiek zijn mijn voornaamste volgers en lezers. Gerard Reve, ik ben een hevige fan, schreef het gewone vaak heel statig neer. Laat ons zeggen dat ik het gewone vaak nogal vulgair neerpen en omgekeerd ook het vulgaire gewoon behandel.”

Apart taalgebruik

Opvallend is ook het taalgebruik dat Mathieu Berteloot, schrijversnaam Berthelot, hanteert. Het is een mix tussen het Nederlands en het West-Vlaams. Omdat iedereen het in Vlaanderen moet kunnen lezen was volledig dialect geen optie. Ik verweef wel typisch West-Vlaamse zinsconstructies in het AN. Zo zullen de niet-West-Vlamingen raar opkijken bij uitdrukkingen als almetnekee voor plots of schrijfwijzen als Vrankrijk of Dardennen”, besluit Mathieu Berteloot. (Bart Crabbe)

Eli de Rus, een heiligenleven van Mathieu Berthelot is in eigen beheer uitgebracht, is online te koop via de grote platforms als Amazon en kost 14 euro. Meer op de instagrampagina van Mathieu.