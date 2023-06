Marte (17), nichtje van Sep Vanmarcke, brengt gedichtenbundel uit: “Door te schrijven kwam ik er stilaan weer bovenop”

Onder de titel ‘Voelen vanop een hoogte’ bracht de Wingense Marte Vanmarcke (17), het nichtje van wielrenner Sep Vanmarcke, haar eerste gedichtenbundel uit. Het is een bundel met poëzie vol emoties en foto’s geïllustreerd door Marte zelf. Het boek telt 86 pagina’s en bevat 38 gedichten.

Het is niet voor iedereen weggelegd. Een jong meisje van 17 jaar dat een gedichtenbundel in elkaar steekt. Vol trots stelt Marte haar eerste boek voor. “Gedichten schrijven hoort bij mij. In al mijn gedichten kan je veel emotie en gevoelens herkennen, met een niet te verwachten eindresultaat”, weet Marte. “In het vijfde leerjaar, toen ik schoolliep in de freinetschool Reuzenhuis in Tielt, leerde ik voor het eerst een gedicht schrijven. De leerkracht merkte al vlug op dat ik er iets van kon. Een gedicht schrijven kan je niet echt leren. Je moet het voelen, je moet emoties op papier zetten en er ten slotte een korte, maar krachtige tekst van maken.”

Wandelen met Buddy

Momenteel loopt Marte school in Aalter in de secundaire school De Beuk. Ze volgt de richting humane wetenschappen en zit in het vijfde jaar. Na het middelbaar wil ze orthopedagogie studeren. “Vorig jaar hadden we te maken met de coronapandemie en voor mij viel dit heel zwaar. Ik ben lid van Chiro Wingene, een vereniging die diep in mijn hart steekt. De activiteiten werden on hold gezet en ik bleef, zoals zoveel jongeren, thuis in mijn kamertje. Dat werd mij te veel. Mijn lichaam was op. De dokter stelde een burn-out vast. Vol ongeloof aanvaardde ik de uitputting. Ik was amper 16 jaar en volledig opgebrand. Als vorm van genezing ging ik vaak wandelen met mijn hond Buddy. Af en toe nam ik mooie foto’s met mijn eigen camera. Bij thuiskomst schreef ik mijn gevoelens op. Door te schrijven kwam ik er stilletjesaan weer bovenop.”

“Ik ben hooggevoelig van aard en zie en voel dingen anders”

De kladblok op de gsm van Marte stak vol mooie gedichten. Gedichten die je niet zomaar kon laten staan. Marte ging een stapje verder en bundelde al dat moois. “Af en toe postte ik mijn gedichten op Instagram en mijn vriendin kwam met het voorstel naar voren om alle gedichten te bundelen in één boek. Mijn mama was dolenthousiast over het idee en ikzelf stond er ook voor open. Vroeger worstelde ik altijd met idee om ooit de wereld rond te reizen, om tal van foto’s te nemen en dan een mooi verhaal te schrijven. De wereld rondreizen zit er nog niet in, maar mijn eerste boek is wel een feit. De uitgeverij Boekscout gaf groen licht om het boek te publiceren. Ik koos voor de titel Voelen vanop een hoogte. Ik ben hooggevoelig van aard en zie en voel dingen anders. Ik voel meer vanop de hoogte”, besluit het nichtje van profwielrenner Sep Vanmarcke.

Voelen vanop een hoogte is te koop op Bol.com en Amazon. Neem ook een kijkje op Instagram via martesgedichten.