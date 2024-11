Markant Stene ondersteunt project Walter Van Steenbrugge

Markant Stene organiseerde een boeiende avond in boekhandel Corman, waar advocaat Walter Van Steenbrugge zijn openhartige boek Operatie kerk, of Hoe justitie knielde voor de kerk in Operatie Kelk en het euthanasieproces voorstelde.

In zijn indrukwekkende carrière als topadvocaat heeft Van Steenbrugge twee dossiers die hem nauw aan het hart liggen : Operatie Kelk en het euthanasieproject. Na de voorstelling overhandigde Markant Stene een cheque ter waarde van 1.000 euro aan Walter Van Steenbrugge, dat gaat naar het goede doel RAFA, Rights and Freedoms, Always, dat hij persoonlijk ondersteunt.