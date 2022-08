Mario graaft in het roemrijke verleden van Zandvoorde

De kleinste Zonnebeekse deelgemeente heeft een roemrijk verleden. Op uitnodiging van Femma spit Mario Dujardin in het verleden van Zandvoorde. Daaraan gekoppeld wordt het boek ‘Vier eeuwen Zandvoordse herbergen’ voorgesteld.

Mario Dujardin (53) woont langs de Lange Dreve in Zonnebeke. Zijn hobby is heemkunde. “Het verleden intrigeert me heel erg en ik onderzoek graag zaken”, aldus Mario. Leden van de heemkring weten hem te waarderen voor zijn heel degelijke bijdragen voor hun blad Het Zonneheem. “Met Zandvoorde had ik aanvankelijk geen band, maar bij het opmaken van mijn stamboom kwam ik uit in de kleinste Zonnebeekse deelgemeente. Nog niet met honderd procent zekerheid, maar toch al met negentig kan ik zeggen dat mijn voorouders in Zandvoorde woonden. Door dat onderzoek heb ik vele documenten van het dorp moeten inkijken en de geschiedenis van Zandvoorde is me beginnen boeien. Toen Femma me vroeg om daar een voordracht over te brengen heb ik dan ook niet geaarzeld. Verwacht echter niet dat ik in twee uur alles kan vertellen. Ik zal me beperken tot voor 1914. Het zal gaan over de kerk, personen, gebouwen, gronden, eigenlijk een beetje weetjes die goed te onthouden zijn.”

Voorstelling boek

De voordracht van Mario heeft plaats in de Sint Batholomeuskerk van Zandvoorde op vrijdag 9 september om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, consumptie inbegrepen.

Na de voordracht is er de voorstelling van het boek ‘Vier eeuwen Zandvoordse herbergen’, een werk van Noël en Lut Ghekiere-Gekiere. Beide auteurs zijn sinds jaar en dag gepassioneerd door genealogie en hebben hun roots in Zandvoorde en wonen nu in Wevelgem. “De basis voor het boek was een artikel voor het Zonneheem van wijlen Zandvoordenaar Jacques Fremaut over Zandvoordse herbergen. Zo gingen we aan het werk”, klinkt het. Het is een boeiende beschrijving geworden die teruggaat tot de 17de eeuw over de historische Zandvoordse herbergen, hun uitbaters en familie. Dit alles is mooi gedocumenteerd met historisch kaartmateriaal, foto’s, gebeurtenissen en anekdotes, verbonden aan het socio-culturele leven en het uitgangsleven is de kleinste deelgemeente. Het boek kost 15 euro en kan de avond zelf aangekocht worden. (NVZ)