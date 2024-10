Marie (18) schrijft ondanks gehoorproblemen eerste boek: “Een echt meisjesverhaal over blijven doorzetten”

Op vrijdag 1 november komt Auriria uit. Dat is het eerste boek van de 18-jarige Marie Kindt uit Oekene. Door een gehoorprobleem zit Marie vaak in haar eigen cocon, maar vanuit haar fantasie schreef ze een spannende en intense roman. “Een echt meisjesverhaal over blijven doorzetten.”

De 18-jarige Marie Kindt volgt momenteel haar zevende jaar haarzorg aan Viso in Roeselare. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Marie al veel meegemaakt. Zo werd ze veel te vroeg geboren en werd in het eerste leerjaar duidelijk dat ze een gehoorprobleem heeft. “Zeker voor wie Marie voor het eerst ontmoet, is dat niet altijd even duidelijk. Marie leeft vaak wat teruggetrokken in haar eigen, veilige cocon”, aldus haar mama Annelore.

Ouders wisten van niets

Van daaruit ontwikkelde Marie een passie voor lezen. Ze is dikwijls in kenniscentrum ARhus in Roeselare te vinden en ook thuis leest ze vaak. “Maar bij een bezoek aan een boekenwinkel vond ik niet onmiddellijk iets wat honderd procent mijn ding was. Ik besloot dus om zelf iets te schrijven.”

Haar ouders en broer wisten er niets van, maar Marie kroop in maart achter haar computer en begon met het schrijven van een boek. “Een meisjesverhaal gebaseerd op het sprookje van Sneeuwwitje. Het moeilijkste was om telkens de bruggetjes te maken, maar ik zette door. Doorzetten staat ook centraal in het verhaal.”

Groot was de verrassing bij de ouders van Marie toen ze plots van haar kamer naar beneden kwam en vertelde dat ze een boek geschreven had en dat ze het naar een uitgeverij had doorgestuurd. “Via Google kwam ik bij Boekscout terecht.”

De uitgeverij zag onmiddellijk iets in het verhaal van Marie, maar vroeg wel om nog hier en daar iets aan te passen. Tijdens een gezinsvakantie las mama Annelore nog eens alles na en verbeterde ze waar nodig. “Ik was onder de indruk van hetgeen Marie geschreven had. In het verhaal komen ook heel wat herkenbare elementen uit haar eigen leven aan bod.”

Krullenkapsalon

Auriria, verwijzend naar een fictief land, verschijnt op 1 november. Het boek is verkrijgbaar via Uitgeverij Boekscout en kost 19.99 euro. “Het voelde zo speciaal aan toen ik het boek voor het eerst zag. Dit smaakt naar meer. Ik ben nu al aan het schrijven aan een nieuw boek, gebaseerd op Belle en het Beest.”

Ondanks haar gehoorprobleem blijft Marie dus volop verder durven en dromen. “Zo wil ik graag ooit een krullenkapsalon opstarten”, besluit ze.