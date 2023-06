Marec neemt je mee naar ‘zijn’ Provence

De Brugse cartoonist Marec stelde in Wolinski, de comedyzaal van zijn dochter Marloes en schoonzoon David Galle, zijn nieuwe boek ‘De Provence’ voor. Géén verzameling actualiteitscartoons maar wel een ode in woord en beeld aan zijn favoriete Franse vakantiestreek.

Cartoonist Marec, in het dagelijkse leven ook bekend als Marc De Cloedt (67), is vooral bekend voor de cartoons waarmee hij quasi dagelijks in de krant de draak steekt met de (politieke) actualiteit. Toch maakte hij regelmatig al eens artistieke zijsprongen, zoals met het boek rond Gezelle en zijn samenwerkingen met Pieter Aspe, zoals het misdaadbeeldverhaal ‘Dossier van de Duivel’. Zo’n zijsprong maakt hij nu opnieuw met de nieuwe uitgave ‘De Provence, een kunstzinnige gids voor het zuiden’.

In het boek, waarin hij niet alleen fraai uitgewerkte tekeningen gebruikt maar ook het woord een plaats geeft, bezingt hij de liefde voor zijn favoriete Franse vakantiestreek. Marec roept er beelden op van alles wat de Provence zo aantrekkelijk maakt: lavendelvelden en wijngaarden, oude dorpjes en prachtige steden, de zee en de bergen. “Ik kom intussen al zo’n 25 jaar naar de Provence”, liet Marec verstaan. “Aanvankelijk altijd in een bescheiden huurhuisje op steeds een andere plaats maar de jongste jaren naar mijn eigen vast stekje.” Hij is er steeds vergezeld van zijn tekengerief en schetsboek én stuurt vaak zelfs zijn dagelijkse cartoons van daaruit naar de krant. Maar hij maakt er toch vooral ook schetsen van de streek, de prachtige natuur, de mensen, de mooie dorpjes en zoveel meer fraais. Dat zijn er intussen zoveel, dat hij besloot een en ander te bundelen in een boek. De gids bevat ook foto’s en fantastische verhalen over alle grootheden die hier neerstreken. (PDV)

‘De Provence’ van Marec telt 256 bladzijden, is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en is verkrijgbaar in de boekhandel. Kostprijs: 25,99 euro.