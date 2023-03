Marcske van De Kampioenen lokt honderden mensen naar bibliotheek in Ledegem

Als apotheose van een heus stripproject in de bibliotheek van Ledegem kwam Herman Verbruggen, gekend als Marc Vertongen uit het populaire televisieprogramma F.C. De Kampioenen zaterdagmiddag langs. Enkele honderden aanwezigen kwamen in de bib langs, vroeger er Marcskes handtekening of gingen met hem op de foto.

De bibliotheek van Ledegem schoot dit jaar uit de startblokken met een groot stripproject rond de populaire stripreeks F.C. De Kampioenen en de spin-off Vertongen & Co. Als apotheose van het project kwam de enige echte Marc Vertongen zaterdag naar de bib voor een signeer- en fotosessie. Een honderdtal mensen zag hem er omstreeks 14 uur toekomen. Een van de Kampioenenfans had zelf een chocomelk, de favoriete drank van Marcske, voor acteur Herman Verbruggen mee.

Tijd voor elke fan

Drie uur lang schoven enkele honderden mensen aan om een handtekening van Marcske te bemachtigen of met hem op de foto te gaan. Verbruggen maakte voor iedere fan ruim tijd vrij. De ontmoetingen gingen telkens gepaard met enkele leuke mopjes. “Het is de twee keer dat ik Marcske ontmoet. F.C. De Kampioenen is mijn favoriete televisieprogramma. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik Marcske hier in het echt mag zien”, aldus superfan Robbert Vanlerberghe. De tentoonstelling in de bibliotheek in Rollegem-Kapelle loopt nog tot maandag 27 maart. Aan het project ging ook een kleur-en tekenwedstrijd gepaard. De winnaars kregen zaterdag in het bijzijn van Marcske hun prijs. (BF)