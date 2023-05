Marcel Pisano sluit trilogie af met ‘Het Amsterdam Mysterie’

Auteur Marcel Pisano (65) publiceerde vorige week ‘Het Amsterdam Mysterie’, na ‘Het Nicea complot’ en ‘Het Roma enigma’ het derde en laatste deel van zijn trilogie rond religie en mythe. Hij wil met zijn drieluik de ogen openen bij al wie vandaag op zoek is naar zingeving. “Marx zei het al: religie is de opium van het volk.”

Pisano, zelf opgegroeid in een religieuze omgeving, waarschuwt in zijn trilogie voor het web van leugens en manipulaties waarop religie volgens hem gestoeld is. In ‘Het Amsterdam mysterie’ onthult hoofdpersonage Bruno Roth de waarheid achter deze leugen, die in 2016 begon met ‘Het Nicea complot’. De drie boeken samen overspannen een periode van ongeveer drie eeuwen. “Het verhaal begint na Jezus’ dood en loopt tot aan het eerste concilie van Nicea, de periode waarin de leugens zijn ontstaan die de Kerk nodig had om de maatschappij naar haar hand te zetten. In de thriller die ik daarrond maakte, worden enkele belangrijke figuren gevolgd uit het Vaticaan en onthul ik de criminele activiteiten van de Kerk die in de loop van de tijd aan het licht zijn gekomen. Denk maar aan het kindermisbruik.”

Filmscript

Ook andere religieuze stromingen zoals de islam komen in Pisano’s drieluik aan bod. “En dan vooral de redenen waaraan zij hun bestaansrecht hebben ontleend. Want niet alleen het katholicisme steunt op bedrog. Marx zei het al: religie is de opium van het volk. Ik wil overigens mensen hun houvast niet ontnemen, ik wil hen alleen maar meegeven dat ze voorzichtig moeten zijn met wát ze geloven. Religie is verantwoordelijk voor heel veel leed”, klinkt het. Pisano werkt momenteel ook aan een filmscript rond de reeks, die veel gelijkenissen vertoont met ‘De Da Vinci Code’. “Ik ga verder waar Dan Brown gestopt is”, aldus de auteur. (WK)

‘Het Amsterdam Mysterie’ telt 147 pagina’s en is uitgegeven bij Brave New Books. Het boek kost 19,95 euro.