Maja Vermeulen stelt laatste deel van trilogie ‘Heksenzielen’ voor in Keiem: “Verwacht je aan episch einde”

Voor een volle zaal in OC De Kring in Keiem stelde Maja Vermeulen het derde boek van de trilogie ‘Heksenzielen’ voor. ‘Machtige Wraak’ gaat vooral over hechte vriendschappen.

Maja Vermeulen (37) is een creatieve lerares lager onderwijs in het derde leerjaar bij GO Wijzer in Diksmuide. Maja is gehuwd met Bart Derdaele en samen hebben ze twee zonen: Kasper en Aaron. Films of series over elfen en draken kunnen haar zeker bekoren, maar niets kan tippen aan de magische werelden die worden gecreëerd in fantasieboeken. Feeërieke dagdromen hebben er dan ook toe geleid om het eerste boek Krachtig ontwaken uit de Heksenzielentrilogie te schrijven.

“Krachtig Ontwaken is een beetje een griezelig boek, een puur avonturen- en fantasyboek dat zeker door jongeren vanaf 13 jaar graag gelezen zal worden, maar ook vlotte lezers vanaf 10 jaar zullen het boek kunnen smaken. Het verhaal gaat over Olivia bij wie haar magische krachten op haar 17de verjaardag worden gewekt. Hierdoor komt ze flink in de problemen en samen met haar beste vriend Leonard slaat ze op de vlucht, niet naar een andere plaats, maar naar een andere tijd.”

“Daar ontmoeten ze nieuwe mensen, onder wie een verweesde zwaardvechtster met rood haar, een goed getrainde heks vol vlammende wraakgevoelens en een tirannieke tovenaar. Wie Olivia iets kan bijleren over magie en wie iets weet over haar verdwenen moeder kom je in dit eerste deel te weten.”

“Het tweede boek van de trilogie Magische Redding kan men opnieuw de avonturen van Olivia, Leonard en Rosalind volgen, die nog maar pas hebben kunnen wennen aan hun nieuwe leven wanneer ze op een oude en kwaadaardige vijand botsen.”

Spannend boek

“Samen gaan ze op zoek naar antwoorden op hun vragen, ze reizen opnieuw door de tijd en beleven weer het ene avontuur na het andere. Een verstekeling met betoverend groene ogen trekt hun aandacht, daarna kruist ook nog een dodenbezwerende tovenaar hun pad,… Het is vooral een spannend boek dat over hechte vriendschappen gaat”, vertelt Maja.

Nu is er het derde en dus het sluitstuk van de trilogie Machtige Wraak. “Het leven, de liefde, niets is hetzelfde zonder Rosalind dus neemt Niccolo de belangrijke taak op zich om Olivia en Leonard te laten terugkeren naar het verleden om Rosalind te redden. De tijdreizigers komen op verrassende plaatsen en in spannende situaties terecht. Ook hier ligt er een machtige, duistere tovenaar op de loer om de heksenzielen te stelen. Maar is die tovenaar werkelijk zo machtig als iedereen beweert en kunnen Olivia en Leonard Rosalind redden?”

“Dit kom je te weten in het nieuwe boek dat vooral over hechte vriendschappen gaat en een episch einde heeft”, geeft Maja mee. Ondertussen zit de auteur niet stil. “Ik ben intussen aan een nieuw boek begonnen. Een klein tipje van de sluier: het wordt een fantasieverhaal met water en ik hoop het te kunnen voorstellen begin 2024”, besluit de auteur.

(AC)