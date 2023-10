Maja Vermeulen presenteert boek voor jongvolwassenen

Drie jaar geleden verraste Maja Vermeulen iedereen met een eerste boek. Nu heeft ze al haar vierde boek voorgesteld: Melodie uit de Diepte. Het is geschreven voor jongvolwassenen.

Maja Vermeulen (39) is getrouwd met Bart Derdaele; ze zijn de ouders van Kasper en Aaron. Maja woont in Diksmuide, waar ze onderwijzeres is.

De boekvoorstelling van Melodie uit de Diepte vond plaats aan de oever van de IJzer, in de schaduw van de IJzertoren. “Ik vond deze locatie perfect om een boek over zeemeerminnen voor te stellen, en met de hulp van enkele mensen van de Toverlantaarn konden we er een speciale sfeer scheppen”, vertelt Maja. “Zo konden we ook nog eens enkele troeven van Diksmuide in de kijker zetten.”

Heuse zeemeermin

Tijdens de voorstelling werd er een toneelstukje gespeeld met een heuse zeemeermin, werd er gezongen, en las de schrijfster een stuk uit haar boek voor.

“Op een avond helpt Alec een mooi, blond meisje uit de nood”, schetst Maja de inhoud. “Wanneer hij haar beter leert kennen, valt hij als een blok voor haar. Als ze plots verdwijnt, gaat hij op onderzoek uit. Het spoor leidt hem naar de zee. Wie is deze mysterieuze meid die hem al meteen in haar macht heeft? Lorelai moet de tradities van haar volk volgen. Maar ze kan dit helemaal niet. Ze wil zelf keuzes maken en haar eigen pad zoeken. Brengt Lorelai op die manier zichzelf en haar familie in gevaar? Hoe ver zal ze gaan? Een ontploffing in Atlantis zorgt voor beroering. Ook de omringende bescherming vertoont meer barsten dan verwacht. Wat is er aan de hand? Wie kan hun volk helpen?”

“Dit boek heb ik geschreven voor een doelpubliek van young adults, jongvolwassenen”, zegt Maja “Intussen schrijf ik onder de naam Maya A. Miller. Men kan mij op boeken- en fantasybeurzen vinden, waar ik met heel veel genoegen de boeken signeer.” (ACK)

Meer weten over de auteur en haar boeken kan via Facebook (majavermeulenwriter), en op majavermeulenwriter.weebly.com.