Maarten Morel brengt boek ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ uit: “Van Eyck-expo was de aanleiding”

Met ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ is Maarten Morel (75) aan zijn vijfde boek toe. In zijn ‘jubileumboek’ vond Maarten inspiratie in … ‘De aanbidding van het Lam Gods’, het wereldberoemde schilderij van de gebroeders Van Eyck in de Gentse Sint-Baafskathedraal. De adoratie van een jonge kunstenaar in spe voor dit werk is de aanleiding voor een verrassende plot met dramatische wendingen.

Al enkele jaren woont de in Poperinge geboren auteur in een charmant vissershuisje in Koksijde. Sinds hij officieel met pensioen is, heeft hij meer tijd om zich toe te leggen op schrijven, iets wat hem altijd al heeft geboeid. In zijn eerdere werken merk je de invloed van zijn jarenlange werkervaring.

Menselijke relaties

Maarten studeerde sociale wetenschappen aan de UGent en in zijn jarenlange carrière werden personeelszaken, vorming en training in internationale bedrijven, zijn corebusiness. “Menselijke relaties en menselijk gedrag observeren hebben mij altijd geboeid”, zegt de auteur. “Op het moment dat ik mijn vorige boek, Generaties, uit handen gaf bij de uitgever, rijpten er in mijn hoofd al ideeën voor iets nieuws. Aanleiding was de Van Eyck-tentoonstelling in Gent.”

Lam Gods

Het verhaal van Maartens nieuwe boek begint wanneer de hoofdfiguur, Gilles, als 14-jarige, zijn moeder vergezelt om het religieuze veelluik De aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan Van Eyck te gaan bekijken. “Gilles voelt zich aangegrepen door de moederfiguur en dat is de aanzet om aan de Gentse kunsthumaniora te gaan studeren. Hij trekt naar Parijs en verkent de wijde (kunstenaars)wereld. Later ontpopt Gilles zich tot een gepassioneerd kunstenaar, die het als zijn missie en zijn roeping ziet om zijn versie van de eerste vrouw, zijn Eva, op canvas te vereeuwigen.

Percepties

Tijdens zijn zoektocht naar het ideale model ontdekt hij Evanka, op wie hij verliefd wordt. Toch zal deze ontmoeting zijn beeld van de ideale vrouw in duigen doen vallen… De fatale finale leidt tot een dramatisch accident. Dan blijkt dat een aantal getuigen elk een eigen visie hebben op de feiten. Die perceptie ontstaat vanuit hun eigen leefwereld. En ja, ook in dit boek zie je het verband met mijn professionele achtergrond. Als consulent sta je altijd stil bij: hoe neem je iets waar, hoe komt het dat mensen andere percepties hebben… Dit wordt op het einde van het boek ook geduid. Lezers mogen op het verhaal reageren!”

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ (116 pagina’s) kost 19,95 euro en is te koop in de boekhandel Oscar in Sint-Idesbald of via morelmf@skynet.be.