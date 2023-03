Maart is jeugdboekenmaand in Houthulst

In de bibliotheek van Houthulst wordt elk jaar door kinderen en jongeren de hele maand maart de jeugdboekenmaand gevierd, een initiatief van Iedereen Leest.

“Tijdens die jeugdboekenmaand leggen we de nadruk op en vragen we de aandacht voor het plezier van het lezen, voorlezen en genieten van illustraties. Dat doen we aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. De Jeugdboekenmaand staat ieder jaar in het teken van een thema, dit jaar is het thema geluk”, legt assistent-bibliothecaris Magali Bruneel uit. “We hebben aandacht voor geluk in de brede zin van het woord. Zo hebben we het onder andere over hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt. Maar we hebben het zeker ook over de dagen dat je minder blij bent en je je angstig of eenzaam voelt en je jou dus even wat minder gelukkig voelt. Het is een traditie dat we dan ook in de Jeugdboekenmaand voor de lagere scholen van Houthulst & Lo-Reninge per jaar auteurslezingen organiseren. Dit jaar kwam op dinsdag 28 februari illustrator Frank Daenen voor de eerste graad, voor de 2de graad komt auteur en illustrator Marijke Umans en voor de 3de graad verwachten we cartooniste Laura Janssens (gekend onder haar artiestennaam Niet Nu Laura). Daarnaast voorzien we in de bib voor de klassen thematische rondleidingen in spelvorm, aangepast aan de leeftijd van de klas.” (foto ACK)