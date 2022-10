Lucas Moor stelt modern sprookje voor in Sint-Denijs

Auteur Lucas Moor uit Sint-Denijs stelde in de bib van Zwevegem zijn derde boek voor. ‘Peter en de Pauwvrouw’ wil een modern sprookje zijn met een knipoog naar onze moderne maatschappij.

Lucas Moor, het pseudoniem van Luc Ketels, is pas 75 geworden en al tien jaar met pensioen. Hij is afkomstig uit Roeselare maar woont sedert 2011 met zijn vrouw Ann, en zijn vele dieren, in Sint-Denijs. “Van 2013 tot 2019 baatten mijn vrouw en ik er het cultuurhuis De Vrijheid uit. Het culturele gedeelte was voor mij terwijl mijn vrouw het restaurant voor haar rekening nam”, vertelt hij.

Drummer

Tijdens zijn carrière als technicus ging al zijn vrije tijd naar muziek en schrijven. Hij was vele jaren drummer in diverse bands. Hij is nog muzikaal actief in twee groepen.

Vanaf 2005 begon hij meer intens te schrijven op zijn blogsite. Columns, reportages, blogs… “Naast musiceren is schrijven voor mij een heel belangrijke bezigheid. Dit resulteerde in 2006 in mijn autobiografisch boek uit met als titel 2001 A Spacecake Odyssey. Dit onder het pseudoniem Lucas Moor. Vijf jaar later volgde mijn tweede boek, De Groene Gifkikker, een sciencefiction thrillerverhaal en nu dus is mijn derde boek klaar”, aldus Lucas die er meteen aan toevoegt dat hij daarbij veel steun kreeg van zijn echtgenote Ann. “Anders was het boek er wellicht niet gekomen”, klonk het.

Niettemin is Lucas trots op zijn boek Peter en de Pauwvrouw. “Het verhaal is een ludiek, diervriendelijk, grappig en modern sprookje met een knipoog naar onze moderne mensenmaatschappij”, verduidelijkt de auteur. In het boek volgt Peter met zijn ezelin en hondje een geheimzinnige roadmap die hij meekreeg van zijn beste vriend Lucius. Hij stort zich daarmee in een onwaarschijnlijk spannend avontuur. Deze speurtocht naar een verborgen sprookjeswereld is bedoeld voor een ruim publiek van jeugdige en oudere lezers.

Fantasie

Zijn uitgeverij Boekscout beschreef het als volgt: “Met zijn onbegrensde fantasie brengt Lucas Moor de fictieve wereld van Peter en de Pauwvrouw tot leven. Originele details zoals de middeleeuwse mobilhome van Peter en het eigen lokale bier Scheef maken het tot een avontuurlijke wereld waarin de lezer zich compleet onder kan dompelen!”

(GJZ)

Het boek telt 214 bladzijden, kost 21,99 euro en is te bestellen via boekscout.nl.