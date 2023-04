Luc Vanhaecke duikt in stadsarchieven: Cultuur en petites histoires ten tijde van Napoleon

Cultuur is van alle tijden, zeker in Brugge. Dat wordt nog maar eens duidelijk bij het doornemen van het jongste boek De Franse tijd in Brugge van de Brugse auteur Luc Vanhaecke. Behalve voor muziek, theater en opera, is er in het boek ook veel aandacht voor tal van lokale petites histoires.

De keuze en aanpak van Luc Vanhaecke is zonder meer origineel. Allereerst beperkt de auteur zich tot de periode 1803-1813, de jaren waarin Napoleon aan de macht was. Daarnaast dook hij de archieven in en raadpleegde hij de uitgaande brievenboeken van burgemeester Charles de Croeser die in het stadsarchief worden bewaard.

Dagelijks leven

Ambtelijke brieven kunnen saai zijn, maar de auteur verwerkte ze in die mate dat ze vlot leesbaar zijn. De klemtoon ligt voor een belangrijk deel op cultuur, maar daarnaast verneemt de lezer ook hoe de overheid optrad tegen bedelarij, prostitutie, inbraak en diefstal, kinderverwaarlozing en soms ook kindermisbruik. Om het culturele leven te schetsen, baseerde Vanhaecke zich vooral op de schaarse kranten die in die periode verschenen en bewaard zijn gebleven.

Eigentijdse foto’s

Het boek vormt geen aaneengesloten geheel, maar is opgedeeld in tientallen artikelen die telkens een of ander facet van het culturele of dagelijks leven behandelen. En dat dagelijkse leven verschilt vaak niet veel van vandaag. We lezen bijvoorbeeld over iemand die verdronk, over de kerk die zich verzette tegen dansen, mode en theater, over lezen, de bib en het onderwijs.

Is de keuze van de onderwerpen eigenwijs, dan is de keuze van de foto’s ronduit eigenzinnig. Geen illustraties uit de behandelde periode maar wel eigentijdse foto’s waarvan er vele zijn genomen in het Franse dorpje Gennetines nabij het Moulins. Eerst lijkt die keuze controversieel, maar wie aandachtig kijkt, bemerkt dat de foto’s telkens een link hebben met het onderwerp dat op dezelfde pagina wordt behandeld. Een eigenzinnige maar geslaagde keuze die verdoezelt dat er over de tijdsperiode waarover de teksten handelen, niet veel illustraties te vinden zijn. Kortom, dit is een boek om in te snuisteren en van te genieten. (CM)

De Franse tijd in Brugge van Luc Vanhaecke telt 288 pagina’s, kost 48 euro en is verkrijgbaar in de Brugse boekhandels.