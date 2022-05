‘Lovers en losers’: debuut van Brugse schrijfster Wendy Devisch: “Over liefde en lust in lockdown”

‘De Brugse Carrie Bradshaw heeft een heerlijk herkenbare chicklit met een hoog Bridget Jones-gehalte geschreven’. Zo omschrijft uitgeverij Manteau het debuut van Wendy Devisch. “Ik verzamelde een karrenvracht aan verhalen en had al snel stof en inspiratie genoeg om het boek te schrijven dat ik zelf had willen lezen na mijn scheiding.”

Wendy Devisch woont in Sint-Michiels en is mama van Elise en Robben. Ze werkt als copywriter by day en is single lady by night. Ergens tussenin vond ze de tijd om een boek te schrijven. “Al van toen ik als klein meisje mijn eerste stappen in een bibliotheek zette, was het mijn droom om zelf ooit een boek te schrijven. Ik ben eraan begonnen nog voor de pandemie, maar dankzij de lockdown vond ik de tijd om echt aan mijn boek door te werken”, begint de schrijfster over haar debuut.

Haar eerste worp kreeg de titel ‘Lovers en losers’. Het is een heerlijk herkenbaar boek geworden met een hoog Bridget Jones-gehalte. Het vertelt wat eventplanner Isa Vogels overkwam tijdens die snikhete weken van de lockdown. Isa’s tragisch-hilarische hindernissenparcours van hartenpijn en helen speelt zich af in Brugge, tegen de achtergrond van de pandemie. Het ideale recept voor een opeenvolging aan pijnlijke, grappige en confronterende gebeurtenissen “Isa is een gescheiden moeder van twee. Ze wil een lief, maar zoekt die telkens op foute plaatsen. Isa werkt in een hip evenementenbureau en begint – o cliché – een relatie met haar nieuwe baas. Maar de doorgewinterde player dumpt haar op de vooravond van de lockdown. Ze ontdekt dat hij haar achter de schermen al lang vervangen heeft. Door het isolement komt de breuk dubbel zo hard aan. En zonder de vluchtwegen van uitgaan, vriendinnen of andere afleidingen komt Isa muurvast te zitten. In haar huis en in zichzelf. Wanneer ze ook nog eens op economische werkloosheid komt te staan, stort ze zich op een ‘ander en beter’-strategie om de pijn te verzachten. Ze installeert Tinder en gaat op virusproof bosdates om het alleen-zijn te ontvluchten. De start van een reeks grappige, pijnlijke maar ook verhelderende avonturen. Want ondanks de mannelijke aandacht voelt ze zich eenzamer dan ooit. En zo wordt Isa tijdens de lockdown gedwongen de confrontatie met de demonen uit haar verleden aan te gaan. Stap voor stap komt ze zo terug thuis, bij zichzelf.”

Sex in Brugge-city

Als een Vlaamse Carrie Bradshaw neemt Wendy in haar boek ook het moderne datingleven op de korrel. “Daten in een wereld van toxische situaties, casual nothings, ongeschreven regels en vooral veel verwarring kan heftig zijn. Ik verzamelde een karrenvracht aan soms de meest zotte verhalen van vriendinnen en kennissen en had al snel stof en inspiratie genoeg om het boek te schrijven dat ik zelf had willen lezen na mijn scheiding. Het is ook een herkenbaar verhaal voor iedereen die ooit opnieuw begon. Daarenboven is het bedekt met een dekentje van zelfreflectie en een flinke portie hoop en troost. Het speelt zich bovendien niet zoals in een typische chicklit af in de glamourscene van New York of Londen, maar in het herkenbare en down to earth Brugge.”

Wendy Devisch signeert haar boek ‘Lovers en Losers’ in de Standaard Boekhandel in de Steenstraat in Brugge op zaterdag 11 juni tussen 15 en 16 uur. Het boek, dat 208 pagina’s telt, is te koop in de boekhandel vanaf dinsdag 31 mei en kost 21,99 euro.