Lostraat 7: een ‘ongewoon’ fotoboek

Meulebeke blijkt een ideale voedingsbodem voor het uitgeven van literaire werken. Naast het eerbetoon aan onze Meulebeekse wielerhelden en de boeiende geschiedenis van de 100-jarige turnclub Rap en Knap, is er nu het boek met de eigenzinnige titel ‘Lostraat 7’.

Lostraat 7 is de woonplaats van Carlos Strobbe en Marie-Jeanne Van Hove. Niet enkel het pittoreske woonhuis in een landelijke omgeving is eigen aan dit adres is , maar vooral de tuin waarin die woning zich bevindt.

Marie-Jeanne en Carlos koesteren hun tuin al 45 jaar en het resultaat van deze liefde, zorg en toewijding is overduidelijk zichtbaar. Met Lostraat 7 geven de bewoners niet alleen een inkijk in de tuin, maar eveneens in hun woning en delen ze daarenboven de passie van Marie-Jeanne, die bloemen en planten tot in het kleinste detail op doek weet te toveren.

Het fotoboek Lostraat 7 biedt de nieuwsgierigen een enig beeld van een levensstijl.

Geen tuinboek

Een uniek concept waarbij we de seizoenen in de tuin beleven, soms gezien vanuit de verschillende ruimtes in het woonhuis. De kunstige foto’s van exterieur en interieur worden doorspekt met beelden van het artistiek werk van Marie-Jeanne.

“Lostraat 7 is zeker geen gewoon tuinboek”, aldus Marie-Jeanne.

“De fotografie van Christine Devlamynck heeft het boek een artistieke waarde gegeven. Harmonie en schoonheid zitten samen vervat in de poëtische beelden. Dit boek wil dus een tijdsdocument zijn voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en de vele tuinliefhebbers. ‘Vastleggen en behoeden’, 45 jaar nadat we hier in de Lostraat 7 zijn neergestreken. De nobelste kunstvorm is anderen blij maken, stelde P. T. Barnum. Ik hoop dat we in dit opzet geslaagd zijn.” (LB)

‘Lostraat 7’ telt 170 pagina’s en kost 30 euro. Het boek is te verkrijgen bij Carlos en Marie-Jeanne in de Lostraat 7 in Meulebeke. Op 11, 12, 18, 19, 25 en 26 juni is de tuin toegankelijk.