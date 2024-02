Lokale ‘storytellers’ verenigd in boek vol kortverhalen

Een kleine drie jaar na ‘Equilibrium’, reikte kunstenaar Dirk Roose voor zijn nieuwste publicatie ‘Storyteller’ opnieuw de hand naar een resem lokale schrijvers. De samenwerking resulteerde in een opvallende reeks kortverhalen, door Dirk ‘verlucht’ met eigen werk. “Op die manier ontstond er een boeiende dynamiek.”

Dirk Roose houdt zich als creatieve geest vooral bezig met schilderkunst en papier-maché, maar zo nu en dan ziet hij het ruimer en reikt hij andere kunstenaars de hand. Ook nu is dat het geval met Storyteller, zijn derde publicatie al. “Meestal gaat men omgekeerd te werk en wordt de kunstenaar of illustrator benaderd door de schrijver of dichter. Met dit boek wou ik, naast mijn eigen bijdrage, een forum geven aan verhalenvertellers die nog ergens kortverhalen in een lade hadden liggen. Uitgevers zijn daar nu eenmaal niet zo happig op – liever richten ze hun pijlen op winstgevende kook- en tuinboeken”, aldus Dirk.

Het idee van de storyteller leunt aan bij de Londense traditie van de speakers’ corner. “Ik leerde die traditie kennen toen ik medio jaren zeventig voor het eerst in Hyde Park kwam. Een klein ‘podiumpje’ – in essentie weinig meer dan een lege bak bier of een trapladder – met daarop de voordragende speaker trok er mijn aandacht en ook die van anderen. Mensen bleven staan om te luisteren, anderen maakten opmerkingen en weer anderen stapten nonchalant voort. De speaker moest zich dan ook steeds luider laten opmerken om gehoord te worden”, vertelt Dirk. Vandaar de ouderwetse megafoon die als rode draad door Storyteller loopt. Van Hervé Casier over Dirk Bos tot Staf de Wilde: Dirk gaf ze allemaal een podium.

Tentoonstelling

“De thematiek in de kortverhalen is heel erg uiteenlopend. Ze gaan over vluchtelingen en apartheid, maar ook over nachtvogels en kathedralen. Met dit werk wou ik al die kortverhalen uit het vergeethoekje halen, want kunst heeft altijd een bestaansreden”, aldus Dirk, die eerder ook al publiceerde over de Grieks-Romeinse mythologie in Fabuleus. “In mijn tweede publicatie Equilibrium zocht ik dan weer naar het broze evenwicht tussen het mentale en het fysieke. Mens sana in corpore sano: ik was vroeger leerkracht lichamelijke opvoeding aan het Zeelyceum.” Daarnaast is Dirk al veertig jaar actief als kunstenaar. “Ook op dat vlak was het vaak zoeken naar het juiste evenwicht tussen het lesgeven en creatief bezig zijn”, klinkt het.

Op 23 maart opent bij Henk Korthuys en Manon Huguenin in Vosseslag een tentoonstelling rond Storyteller. Mét de schilderijen, en ook in aanwezigheid van een aantal verhalenvertellers. (WK)

Meer info over Dirks werk vind je op http://dirkroose.exto.nl/. Het boek is te verkrijgen via dezelfde website of in bibliotheek Canticleer in De Haan.