Lode Zielens bibliotheek in Brugge gaat definitief ter ziele

Het bibliotheekfiliaal Lode Zielens in Brugge gaat definitief ter ziele. Eind vorig jaar sloot het zijn deuren, nu wordt de collectie openbaar verkocht.

Het bibliotheekfiliaal Lode Zielens was sinds 1974 gevestigd in de Westmeers 35, in het voormalig neogotisch gebouw van de Mariacongregatie in Brugge. De naam verwees naar de Antwerpse schrijver Lode Zielens (1901-1944): een gewezen havenarbeider die journalist werd bij de socialistische Volksgazet en realistische sociale romans schreef. Zijn bekendste werk is het bekroonde ‘Moeder, waarom leven wij?’. Hij overleed op het einde van WO II bij een bombardement op Antwerpen.

Niet meer verantwoord

Sedert 1 december 2022 was het Brugse bibliotheekfiliaal gesloten voor publiek. “De aanwezigheid van de hoofdbibliotheek vlakbij én de vernieuwing van de filialen in Sint-Andries, Sint-Michiels en Assebroek zorgden ervoor dat het niet meer te verantwoorden was nog een publiekspunt in de binnenstad te hebben”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock.

Dirk De fauw, Jana Vastiau, Nico Blontrock en Katelijne Vercaemer in de bib.

“De hoofdbibliotheek kampt bovendien met een tekort aan ruimte, de vroegere bibliotheek Lode Zielens zal dan ook dienen als tijdelijk extern depot. Maar om een depot te kunnen vullen, moet je eerst plaats maken. Daarom zal de huidige collectie van Lode Zielens verkocht worden.”

Uitverkoop

“Op 19, 20 en 21 april opent het filiaal een allerlaatste keer de deuren, en kun je uitzonderlijk langskomen om geen boeken te ontlenen, maar om ze te kopen. Zo krijgen deze boeken een mooi plaatsje in de boekenkasten van de vele enthousiaste Brugse lezers”, aldus de cultuurschepen.

Romans en informatieve werken kosten 1 euro per stuk. Jeugdboeken en strips koop je er voor 50 cent per stuk. Tenzij het om de collectie gaat die in 2022 of 2021 aangekocht werd. Die is iets duurder: 3 à 5 euro. Prijzen voor alle andere materialen (tijdschriften, strips…) worden ter plaatse geafficheerd.