Literaire matinee met poëzievoordracht van Inge Denolf (43): “Zonder kunst kan ik niet leven”

Op zaterdag 22 februari draagt de Hoogleedse Inge Denolf (43) gedichten voor uit haar eerste gedichtenbundel ‘BezinnINGEn’. Daags daarvoor, op vrijdag 21 februari, verschijnt haar eerste dichtbundel en om dit te vieren geeft Inge op 22 februari een poëzievoordracht in Vrijetijdspunt Trimard. Om 11 uur start Inge met een korte inleiding, gevolgd door haar voordracht waarna afgesloten wordt bij een gezellige babbel en een glaasje.

Inge Denolf is geboren en getogen in Torhout maar woont al een vijftal jaar in Hooglede samen met haar twee dochters. In haar eerste bundel BezinnINGEn neemt Inge je mee door een wereld vol gevoelens. Ze neemt lezers mee in de cyclische aard van ons bestaan zoals de beleving van de seizoenen en hoe mensen daarmee omgaan. In haar eenvoudige en ongekunstelde gedichten geeft ze zich bloot en omarmt ze het contrast tussen donker en licht, nostalgie en hoop, geluk en verdriet. Hierbij raakt ze universele, diepmenselijke thema’s aan zoals verlies, liefde, vriendschap en verbondenheid met de natuur.

“Ik voel me sterk verbonden met de natuur”

“De cover van de dichtbundel is een clair-obscur die ik zelf gefotografeerd heb. Een clair-obscur is een foto waarbij je een contrast ziet tussen donker en licht, wat ook terug te vinden is in de poëzie. De dichtbundel heeft als ondertitel: Gedichten tussen donker en licht waarmee ik refereer aan de thema’s van de gedichten die zwaar kunnen zijn maar evengoed luchtiger. Doordat de dichtbundel vrijdag 21 februari wordt gepubliceerd, leek het mij een fijn idee om eveneens een voordracht erover te geven”, vertelt Inge.

Beeldende kunst

Naast schrijven is Inge ook bezig met beeldende kunst: tekenen, schilderen en fotograferen zijn eveneens passies. “Mijn levensmotto is ‘Ik creëer dus ik besta’ en dat is terug te zien in mijn tekeningen, schilderijen, fotografie en poëzie. In al deze facetten probeer ik me te uiten zoals ik ben, wat ik voel en hoe ik daarmee omga. Ik ben een natuurmens en voel verbondenheid met de natuur en dat is merkbaar in elke kunst die ik creëer. Zonder kunst kan ik niet leven.”

“Ik schrijf al heel lang maar sinds de coronapandemie in 2020 ben ik alsmaar meer in mijn pen gaan kruipen. Wat mij betreft ben ik nog lang niet uitgeschreven, dus er komt waarschijnlijk wel een vervolg op de poëziebundel”, vertelt de Hoogleedse dichteres. (EVG)