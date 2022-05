Lieven Vandekerckhove brengt tweede boek uit

Drie jaar na zijn eerste bundel heeft oud-Roeselarenaar Lieven Vandekerckhove (75) een tweede pennenvrucht uitgebracht met de welluidende titel ‘Van A tot Z, of toch bijna’. Je ontdekt er vierentwintig cursiefjes en kortverhalen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Terwijl zijn eerste bundel, In Schuinschrift, vooral zijn collegeverleden belichtte, vind je in de opvolger kortverhaaltjes over ervaringen die deze emeritus hoogleraar tijdens zijn rijkgevuld leven heeft meegemaakt. Tot 2006 doceerde Lieven sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

“Er zit altijd een autobiografisch element in mijn stukjes. Soms is het deels fictie, deels realiteit. Het uitgangspunt is telkens een gebeurtenis die een bepaalde indruk op mij heeft nagelaten.” Als 25-jarige is Lieven twee jaar als vrijwilliger met zijn vrouw en twee jonge dochters naar de Liberiaanse hoofdstad Monrovia getrokken. Ook aan die periode heeft hij enkele cursiefjes gewijd.

“Mijn warme band met Ben, die daar secretaris was van mijn faculteit, mondde uit in een vriendschap die ik zelden heb beleefd.” In meerdere stukjes beschrijft hij op een kleurrijke manier welke indruk die persoon op hem heeft nagelaten. “Via een nachtelijk telefoontje van Bens dochter was ik zelfs een tijdje aanwezig bij zijn doodsbed en kon ik in die laatste uren nog afscheid nemen.”

“Toen we naar Liberia vertrokken, was dat land voor ons een blinde vlek. Politiek lagen de zaken moeilijk voor mij, en toen de spanningen te groot werden, zijn we noodgedwongen moeten vertrekken. Mijn scoutsverleden had me de leuze ‘ic dien’ ingeprent; tel daarbij nog enige zin voor avontuur en je hebt alles wat nodig is om ook de weg naar het volkomen onbekende in te slaan.”

Zelfportret

Zijn kortverhaaltjes eindigen vaak met een kwinkslag en toveren een glimlach op het gezicht van de lezer. Een cursiefje of een kortverhaal afronden, is voor Lieven – vader van vijf kinderen en zestien kleinkinderen – de ultieme voldoening.

“Ieder stuk is de vrucht van het gevecht met de pen. Van steeds opnieuw nieuwe bewerkingen en verbeteringen aanbrengen tot het voor mij helemaal af is. De 24 verhaaltjes hebben inhoudelijk weinig met elkaar te maken en zijn ook niet chronologisch opgebouwd. Elke tussentitel begint met een andere letter van het alfabet. Alleen voor de letters X en Y kon ik er geen vinden, vandaar de naam van het boek ‘Van A tot Z, of toch bijna.’

Als alternatief voor de twee ontbrekende verhalen heeft de Nederlandse tekenaar en cineast Jean Olf twee passende tekeningen gemaakt.” In een van de stukjes heeft Lieven het over een situatie waarin zijn dochtertje per ongeluk een bevrucht ei kapot knijpt. Die te verwaarlozen gebeurtenis wordt zo tot in detail beschreven, dat je precies over de schouder van de schrijver meegluurt. Een frappant stukje gaat over Moeder Marraine, de bekende caféhoudster op de Oude Markt van Leuven toen Lieven nog student was. Je leest ook over de verwoestende brand van de Notre Dame tegen de achtergrond van Victor Hugo´s meesterwerk ‘De klokkenluider van de Notre Dame’.

Rik Torfs

‘In het boek staan mooie verhalen voor wie daarnaar op zoek is’, schrijft Rik Torfs in het voorwoord. ‘Maar het is ook een zelfportret van de auteur. Als lezer geniet je minstens evenveel van wat tussen de lijnen staat.’

“Het is niet bedoeld als een schets van mijn leven”, benadrukt Lieven, “maar de stukjes zullen onrechtstreeks de persoon tonen die ik ben. Daarin heeft Rik wel gelijk. Hij heeft, notabene, één enkele keer les gekregen van mij, toen hij in het eerste jaar rechten zat en ik onverwacht zijn prof sociologie moest vervangen. Ik had net een publicatie klaar over het fenomeen humor dus sprak ik een lesuur over de culturele wortels van de humor. Jaren later is Rik mij dat komen vertellen. Uitgerekend voor iemand met zoveel droge humor was het voor hem natuurlijk het geknipte thema.”

Geïnteresseerde boekenwurmen kunnen deze bevlogen verteller persoonlijk ontmoeten tijdens een signeersessie die plaatsvindt op zaterdag 4 juni, tussen 15 en 16 uur in de Standaard Boekhandel van de Ooststraat. Dit hardcoverboek wordt uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Liverse, telt 120 bladzijden, en kost 15 euro. Het kan in de reguliere boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever besteld worden via verkoop@liverse.nl.