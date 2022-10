Lieven Cardoen stelt boek ‘Ik werd 21 jaar’ voor: “Dagboek overleden soldaat”

Exact 104 jaar nadat de geboren Anderlechtenaar Jos Bieswal tijdens de Eerste Wereldoorlog in Moorslede sneuvelde, stelt Lieven Cardoen zijn boek over de 21-jarige luitenant voor. De voorzitter van de Vuurkruisers 1914-1918 kon een dagboek van de jonge soldaat inkijken. “Ik heb het dagboek ontvangen, bewaard en doorgegeven. In deze rare tijden is de boodschap van vrede van Jos Bieswal heel belangrijk.”

Op zondagochtend 14 november 2021 woonde Lieven Cardoen een herdenkingsplechtigheid in Veurne bij. “In afwachting van de plechtigheid bekeek ik enkele graven. Zo viel het graf van de familie Bieswal me op.” Op de oude begraafplaats in Veurne ligt onder andere Jos Bieswal begraven. Hij stamde af uit een Veurnse familie, maar werd geboren in Anderlecht waar hij ook opgroeide. Jos Bieswal stierf op 15 oktober 1918 nadat hij de dag ervoor tijdens gevechten in Moorslede een kogel in zijn maag had gekregen.

Dagboek

Eenmaal thuisgekomen van Veurne ging Lieven Cardoen in zijn archief op zoek naar de naam Jos Bieswal. Via het Internet vond hij nog wat extra informatie. “Zo kwam ik te weten dat de 21-jarige luitenant tot op 14 oktober 1918 een dagboek had bijgehouden. Een dagboek hadden wel veel soldaten, maar de jonge soldaat had zelf nadat hij beschoten werd nog iets in zijn dagboek neergepend: “Vaarwel vader, vaarwel moeder, vaarwel iedereen. Ik sterf voor het vaderland.” De zwaargewonde luitenant werd nog naar een hospitaal in Hoogstade overgebracht, maar overleed een dag later aan zijn verwondingen.

In deze rare tijden is de boodschap van vrede erg belangrijk

Geapprecieerde soldaat

Lieven Cardoen ging op zoek naar het dagboek van Jos Bieswal. “Ik ontdekte dat zijn broer in 1976 het dagboek in een heel beperkte oplage had gepubliceerd. Ik speurde de familie van Jos op om zo mogelijks een van de vijftig dagboekjes te bemachtigen.” Lieven kwam uiteindelijk uit in het Brusselse en had telefonisch contact met een neef van Jos Bieswal. “Ik geraakte uiteindelijk aan alle informatie. De figuur Jos Bieswal fascineert me echt. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij door de andere soldaten erg gewaardeerd. Ik besloot, met de toestemming van de familie, aan de hand van het dagboek een boek uit te werken.”

Familie komt ook

Het boek ‘Ik werd 21 jaar’ telt driehonderd pagina’s. “De teksten uit het dagboek zijn letterlijk vertaald, maar in het boek staat er ook nog extra informatie. Zo heb ik bijvoorbeeld ook verschillende afbeeldingen toegevoegd. Ik zie mezelf echter niet als de auteur. Dat is Jos Bieswal. Ik heb enkel het dagboek van de dappere soldaat gebracht, vertaald en bewerkt.” Lieven stelt het boek op zaterdag 15 oktober om 14 uur voor in het dienstencentrum Patria. De boekvoorstelling is gratis, vooraf inschrijven wordt wel aanbevolen en kan via het emailadres dienstencentrum.patria@wzmoorslede.be of via het telefoonnummer 0478 52 09 57. Ook de familie van Jos Bieswal zal de boekvoorstelling bijwonen. “Ik heb die mensen zelf nog niet ontmoet. Ook voor mij wordt het een heel speciaal moment. Door het lezen van het dagboek heb ik echter heel veel respect voor de persoon die Jos Bieswal was. Dat het boek voorgesteld wordt exact 104 jaar nadat Jos hier levensgevaarlijk gewond geraakte, maakt het extra speciaal.”

Boodschap van vrede

Na de boekvoorstelling is het boek ‘Ik werd 21 jaar’ voor 34 euro beschikbaar via de heemkundige kring. “Met deze publicatie hoop ik dat het verhaal van Jos Bieswal meehelpt om de boodschap van vrede verder te dragen. Vandaag de dag is dit spijtig genoeg razend actueel. Wat Moorslede in 1918 was, is Marioepol vandaag. Het dagboek van Jos Bieswal komt dan ook net op tijd.” De publicatie van Lieven Cardoen is de tweede die te koop wordt aangeboden. Vier jaar geleden schreef hij het boek ‘Als stenen tot leven komen’, het verhaal van vier gesneuvelde soldaten.